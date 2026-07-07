“大谷翔平超え”も…？ ブルージェイズ・岡本和真が豪快20号！　日本人右打…









岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は6日（日本時間7日）、オラクル・パークで行われたサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「4番・三塁」で先発出場。6回の第3打席で、今季20号本塁打を放った。



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ブルージェイズは0－3と3点ビハインドの展開で6回表を迎えた。ジャイアンツのマウンドは先発のランデン・ループ。ここまで球数66球と順調に回を重ねてきた。



2死無走者となり、岡本の第3打席が回ってきた。











初球はインコースに150キロのシンカーが外れて1ボール。2球目、149キロのシンカーが初球よりも甘いコースに来たところを岡本が見逃さなかった。



凄まじい打球音が球場に響くと、打球は高々と舞い上がって左中間席にスタンドイン。岡本の今季20号となるソロ本塁打でブルージェイズが1点を返した。



だが、この日のブルージェイズの得点はこの1点のみ。投手陣も打ち込まれ、1－10とジャイアンツに完敗を喫した。



この日の岡本は4打数1安打1打点。今季成績は、88試合で打率.235、20本塁打、55打点となり、本塁打と打点はいずれもチームトップだ。



日本人選手のMLB挑戦初年度での20号到達は大谷翔平、村上宗隆に続く史上3人目。右打者としては史上初の快挙となる。



なお日本人選手の1年目最多本塁打数は、大谷が2018年に記録した22。岡本はこれにあと2本と迫っている。



























【動画】凄まじい打球音！岡本和真の第20号本塁打がこちら



MLB Japanの公式Xより













💥凄い打球音！ 今季第20号ホームラン！

MLB初年度でシーズン20本に到達！



相手先発ループに打線が1安打に封じられるなか、 がレフトスタンドへ反撃の一発を放つ！



👉️日本人選手のMLB挑戦初年度での20号到達は史上3人目！右打者では史上初！ …

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【了】