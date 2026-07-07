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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、本来の水準を下回る成績にとどまっている。それでも、同地区ライバルの高額契約選手と比べれば、ドジャースが置かれている状況はまだ悪くないようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のジャスティン・モリス記者が言及した。



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タッカーは今季、WAR1.0にとどまっており、22試合出場に終わった2019年の2年目シーズン以来、最も低い数字となっている。長打率やOPSなど、複数の指標も同年以降で最低水準となっており、大谷翔平選手に匹敵する4年2億4000万ドル（約387億円）契約の選手としては、期待に届いていない。











しかし、同地区のサンフランシスコ・ジャイアンツのラファエル・デバース内野手や、サンディエゴ・パドレスのマニー・マチャド内野手のような選手は、年俸に対する貢献度という点でタッカーよりも厳しく見えるとの声があがった。



ただし、ドジャースがタッカーに求めている役割は、ジャイアンツやパドレスがそれぞれのスターに求めているものより小さいのも事実だ。



厳しい評価が下されたタッカーについて、モリス氏は「確かに彼の貢献度は期待を大きく下回っている。ドジャースが彼に支払った金額を正当化するのは難しい。しかし、これは同地区で最悪の契約というわけではない」と言及した。





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