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読売ジャイアンツは6日、育成選手の知念大成選手と支配下選手契約を締結したことを発表した。背番号は「94」に変更となる。







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知念は、2025年育成ドラフト5位でオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブから入団。思い切りの良い打撃を最大の武器とする、左投左打の26歳だ。



オイシックス時代の2024年は打率.323でイースタン・リーグ首位打者を獲得。翌2025年は9本塁打、66打点と長打力が増し、打点王に輝いた。











ルーキーイヤーの今季は故障もあったが、ファーム・リーグでここまで17試合に出場。打率.439、1本塁打、8打点と実力を改めて証明。見事に支配下登録を勝ち取った。



巨人は7日から、本拠地の東京ドームで阪神タイガースとの首位攻防戦が控える。知念には一軍打線の起爆剤としての期待がかかる。











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