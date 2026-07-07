







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。既に様々なトレード案も浮上しているが、フロントとしてはそこまで優先順位は高くないのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を受賞している球界トップクラスの先発左腕。仮に獲得なら、既に大谷らを擁する先発ローテが他の追随を許さないレベルに達するとみられる一方、莫大なコストがかかることも確実視されている。











同メディアは「タイガースはスクーバル放出の見返りとして、当然ながら大量のプロスペクトを要求するとみられる。そんな中、ジアスレチックのケイティ・ウー記者が伝えた最新情報によれば、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はこのトレードを見送る方向へ傾いている可能性があるという」と言及。



続けて、「もしドジャースの先発ローテが苦戦していたり、チーム全体が今ほど好調ではなかったりしたならば、間違いなく考えは違っていただろう。しかし、投手陣はチーム防御率でメジャー3位以内に入り、打線もOPSでMLBトップと、現状では盤石のチームとして機能している。そのため、フリードマン氏は大型補強は必ずしも必要ないと判断するかもしれない」と予想している。



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