ＤｅＮＡ vs 中日の試合開始前情報
- 対戦カード：ＤｅＮＡ vs 中日
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 中日2勝-ＤｅＮＡ2勝（6/25 中日1-3ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、6/24 中日6-4ＤｅＮＡ (中日)、6/23 中日2-5ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、5/13 ＤｅＮＡ0-5中日 (中日)）
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|73
|39
|33
|1
|.542
|-
|1
|巨人
|74
|39
|33
|2
|.542
|-
|3
|ヤクルト
|74
|38
|35
|1
|.521
|1
|4
|DeNA
|75
|30
|42
|3
|.417
|9
|5
|広島
|72
|28
|40
|4
|.412
|9
|6
|中日
|76
|29
|46
|1
|.387
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|76
|46
|29
|1
|.613
|-
|2
|西武
|80
|44
|33
|3
|.571
|3
|3
|日本ハム
|81
|46
|35
|0
|.568
|3
|4
|オリックス
|77
|39
|36
|2
|.520
|7
|5
|ロッテ
|74
|36
|35
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|76
|29
|46
|1
|.387
|17