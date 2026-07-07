巨人 vs 阪神の試合開始前情報
- 対戦カード：巨人 vs 阪神
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 阪神4勝-巨人1勝（5/24 阪神6-3巨人 (阪神)、5/23 阪神3-0巨人 (阪神)、5/22 阪神7-4巨人 (阪神)、5/2 巨人5-7阪神 (阪神)、5/1 巨人5-3阪神 (巨人)）
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|73
|39
|33
|1
|.542
|-
|1
|巨人
|74
|39
|33
|2
|.542
|-
|3
|ヤクルト
|74
|38
|35
|1
|.521
|1
|4
|DeNA
|75
|30
|42
|3
|.417
|9
|5
|広島
|72
|28
|40
|4
|.412
|9
|6
|中日
|76
|29
|46
|1
|.387
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|76
|46
|29
|1
|.613
|-
|2
|西武
|80
|44
|33
|3
|.571
|3
|3
|日本ハム
|81
|46
|35
|0
|.568
|3
|4
|オリックス
|77
|39
|36
|2
|.520
|7
|5
|ロッテ
|74
|36
|35
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|76
|29
|46
|1
|.387
|17