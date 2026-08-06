楽天がオリックスに3対1で勝利
先発投手：楽天は岸 孝之が7回1失点の好投（2安打3奪三振）、オリックスの田嶋 大樹は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：楽天が2点を追加 5回表：楽天が1点を追加 7回裏：オリックスが1点を追加 注目選手：楽天のＣ・マッカスカーが1本塁打、2打点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|98
|54
|43
|1
|.557
|-
|2
|巨人
|99
|53
|44
|2
|.546
|1
|3
|ヤクルト
|99
|45
|53
|1
|.459
|9
|4
|DeNA
|99
|44
|52
|3
|.458
|9
|5
|中日
|101
|43
|57
|1
|.430
|12
|6
|広島
|96
|38
|54
|4
|.413
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|99
|63
|35
|1
|.643
|-
|2
|日本ハム
|103
|58
|45
|0
|.563
|7
|3
|西武
|102
|55
|44
|3
|.556
|8
|4
|オリックス
|101
|50
|49
|2
|.505
|13
|5
|ロッテ
|96
|44
|49
|3
|.473
|16
|6
|楽天
|97
|37
|59
|1
|.385
|25