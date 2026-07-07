【7月7日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年7月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

7月7日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2026年7月の新商品スイーツまとめ

    ローソン2026年7月の新商品スイーツまとめ

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いま食べたい!これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「ごろっと1/2個分! 桃のタルト」(362円)

  • 「ごろっと1/2個分! 桃のタルト」(362円)

    「ごろっと1/2個分! 桃のタルト」(362円)

価格 : 362円
エネルギー : 346kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ごろっと大ぶりな桃を贅沢に1/2個分使用した「ごろっと1/2個分! 桃のタルト」が登場です。爽やかな酸味のチーズクリームとみずみずしい桃の甘さが絶妙なバランスで口いっぱいに広がり、旬の桃を存分に堪能できる夏にぴったりなタルトに仕上がっています。

「ごろごろとした桃のシュー」(248円)

  • 「ごろごろとした桃のシュー」(248円)

    「ごろごろとした桃のシュー」(248円)

価格 : 248円
エネルギー : 254kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きめカットの桃果肉をたっぷりと詰め込んだ「ごろごろとした桃のシュー」が登場。なめらかでコクのあるクリームと、ジューシーで甘い桃の果肉が絶妙なハーモニーを奏でる、桃好きにはたまらない夏の贅沢シュークリームです。

「泡ピーチゼリー」(300円)

  • 「泡ピーチゼリー」(300円)

    「泡ピーチゼリー」(300円)

価格 : 300円
エネルギー : 160kcal
※沖縄地域のローソンでは311円とのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

なめらかな口どけのパンナコッタに、みずみずしい白桃ダイスと涼しげなクラッシュゼリーを重ねた「泡ピーチゼリー」が登場。1番上にはふんわりと軽やかな食感の泡ゼリーをトッピングしており、見た目も涼やかで暑い季節にさっぱりといただけるカップスイーツに仕上がっています。

「桃&ホイップロール」(171円)

  • 「桃&ホイップロール」(171円)

    「桃&ホイップロール」(171円)

価格 : 171円
エネルギー : 328kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

果肉感をしっかりと感じられる桃のプレザーブと、すっきりとした上品な甘さのホイップクリームを組み合わせた「桃&ホイップロール」が登場。ふんわりと焼き上げたやわらかなパン生地でサンドしており、桃のフルーティーな味わを手軽に楽しめる、朝食やおやつにもおすすめの一品です。

「チョコミントワッフルコーン」(365円)

  • 「チョコミントワッフルコーン」(365円)

    「チョコミントワッフルコーン」(365円)

価格 : 365円
エネルギー : 251kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

夏に大人気のフレーバー「チョコミントワッフルコーン」が登場しました! 清涼感あふれる爽やかなミントアイスと、ほろ苦くコクのあるチョコアイスの2色を一度に味わえる贅沢な一品。ザクザク食感の香ばしいワッフルコーンと味わうことで、最後まで飽きずに爽快感を楽しめる商品です。

まとめ

7月7日以降に購入できる新商品は、「ごろっと1/2個分! 桃のタルト」や「ごろごろとした桃のシュー」、「チョコミントワッフルコーン」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

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まるいさん

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武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

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