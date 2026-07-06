「賭けてみるのも悪くない」千賀滉大、トレード候補か！？　ポテンシャル…









千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、放出候補の一人に数えられているかもしれない。米公式サイト『MLB.com』が公開したトレード期限特集の中で名前を挙げられている。

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メッツは7月初旬にカルロス・メンドーサ監督を電撃解任したばかりで、成績も5割を下回っているため、まさに売り手の立場にある。











ただ、球団側からはトレードに関する言及はなく、メッツのデービッド・スターンズ編成本部長は、オールスターブレイクが近づくまでトレード期限の詳細を詰める予定はないとされる。



それでも同メディアは、苦戦中に先発のデービッド・ピーターソン投手がトップ30級のプロスペクトと交換された事例を挙げ、投手を欲する球界の需要が、千賀にとっても追い風になり得ると主張した。



千賀はショーン・マネイア投手とともに一括りで取り上げられており、同メディアは千賀について「信頼性はマネイアより劣る」と指摘。



その上で「契約は今シーズン終了後も1500万ドル（約24億3000万円）が残っている」と伝えている。



一方のマネイアは2500万ドル（約40億5000万円）で、2025年シーズン開始以降の防御率は5.39にとどまる。



それでも投手力は投手力であるとし、同メディアは千賀とマネイアの2人が共に比較的最近「エース級の輝きを垣間見せたことがある」とし、そのポテンシャルを評価した。



直近の登板では球速の向上もみられ、そうした状態が優勝を争う球団の興味を誘い、「彼らに賭けてみるのも悪くない」と思わせるかもしれない。



トレード実現の可能性については30%程度と評価されており、決して高い数字ではないものの、可能性が皆無というわけではないと分析されている。



同メディアの特集では、フアン・ソト外野手やフランシスコ・リンドーア内野手といった中心選手から、投手陣の脇を固める千賀やマネイアまで幅広い顔ぶれのトレード可能性が検証されており、フロントが編成全体を見直そうとしている様子がうかがえる。



先発からブルペンへ配置転換されるなど、今季の千賀は変化のシーズンを送っている。



監督交代や低迷が続くメッツが今後トレード期限に向けてどのような編成方針を取るのか、千賀の去就も含めて注目が集まっている。



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