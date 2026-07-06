「老後のため、将来のためと今の生活を我慢ばかりしていては生きている意味がない」お金を貯めようと思ったとき、心のどこかでこんな風に感じたことはありませんか？

確かに、毎日の暮らしのなかでほしいものを全て諦め、ひたすら我慢ばかりの生活をしていては、心がすさんでしまいます。しかし、世の中の「お金が貯まる人」たちは、我慢ばかりの生活を送っているわけでもありません。

今回は、「貯金＝我慢」という思い込みを見直し、無理なく家計を整える考え方をご紹介します。

◆ 家計改善の第一歩は「我慢」ではなく現状を知ること

「貯金は我慢するもの」と考えている人ほど、家計を見直す際に極端な節約をしがちです。

例えば、これまで毎月4万～5万円使っていたお小遣いを、「今日から1万円以内にする」といった無理な目標を立ててしまうケースです。

これまで何にいくら使っていたのかを振り返らないまま支出だけを減らそうとしても、長続きすることは少ないでしょう。家計改善の第一歩は、我慢ではありません。

まずは、自分が何にお金を使っているのかを知ることです。そのうえで、本当に必要な支出と、見直せる支出を整理していくことが大切です。

◆貯まる人は「全てを我慢」しない。自分軸で「選んで」いる

お金が貯まる人は、全てを節約しているわけではありません。

例えば、お金が貯まる人は、以下のような明確な基準を持っています。

好きな旅行や思い出になることには、気持ちよくお金を使うけど、日々の支出は100円単位で細かく管理し、無駄な出費をしっかり控える。

大切な友人や家族との外食は、心から楽しむ代わりに、流行の洋服は追わず、自分に必要な分だけを持つなど。

このように、「何でも我慢する」のではなく、「何にお金を使うか」を自分で選んでいるため、節約しても苦痛と感じにくく、長く続けることができるのです。

◆年金生活こそ、「使うお金」と「残すお金」の線引きを

現役を退き、収入の中心が年金になるシニア世代にとって、「使うお金」と「残すお金」をあらかじめ分けて考えることはますます大切になります。

具体的には、以下のような「生活の安全網」となるお金は、しっかり確保しておきましょう。

・予期せぬ病気やケガに備える「医療費」

・自宅の修繕やリフォームなどの「住まいの維持費」

・将来、家族に負担をかけないための「介護への備え」

こうしたお金を先に確保しておけば、残ったお金は旅行や趣味、外食など、自分が楽しみたいことに安心して使うことができます。

「使ってはいけない」のではなく、「安心して使えるお金」をあらかじめ決めておくことが、老後の家計管理では大切です。

◆まとめ

「貯金は我慢」という思い込みがあると、お金を使うか、ひたすら我慢するかの二択になりがちです。しかし、お金が貯まる人は、何でも我慢しているわけではありません。

まず家計の現状を把握し、自分にとって大切なことにはお金を使い、それ以外の支出を見直しています。

老後のお金は、「使うお金」と「確保しておくお金」のバランスが大切です。

医療費や住まいの維持費、介護への備えなど、暮らしを支えるお金を先に確保し、そのうえで残ったお金を趣味や旅行など、自分が楽しみたいことに使う。この順番を意識することが、一生貧乏を遠ざけることにつながるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）