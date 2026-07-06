Jリーグは6日、ポケモンとのタイアップを発表した。

今回の発表によると、Jリーグは「進化」をテーマに、今年30周年を迎えたポケモンと「EVOLUTION！～Jリーグは、進化する。～」と銘打ち、タイアップするとのこと。全60クラブで“ポケモンJリーグフェス”を開催するとしつつ、「8月開幕へのシーズン移行によるJリーグの“進化”にちなみ、全60クラブには個性豊かな60匹の“進化”したポケモンたちがクラブパートナーポケモンとして、来場者プレゼントやオリジナルグッズ販売、各種イベントを通して盛り上げます」と説明。さらに、「うち7試合は“ポケモンJリーグスペシャルフェス”として、ピカチュウやストライカーポケモンであるエースバーンの登場などの特別な演出を予定しています」と併せて伝えている。

また、2026年8月から9月にかけて行われるタイアップ対象試合では、「ピカチュウとクラブパートナーポケモンをデザインした『EVOLUTION！テーマの環境配慮型エコバッグ（EVO BAG）」を合計100万人の来場者の皆さまにプレゼント」といい、「オリジナルグッズ販売やさまざまなイベントも予定しており、詳細は決まり次第お知らせします」としている。

◆■クラブパートナーポケモン

北海道コンサドーレ札幌：ヨルノズク

ヴァンラーレ八戸：カラマネロ

ベガルタ仙台：ウォーグル

ブラウブリッツ秋田：キングドラ

モンテディオ山形：ツンベアー

福島ユナイテッドFC：バシャーモ

いわきFC：アマルルガ

鹿島アントラーズ：リザードン

水戸ホーリーホック：ボーマンダ

栃木SC：ゴウカザル

栃木シティ：ネギガナイト

ザスパ群馬：ゴロンダ

浦和レッズ：ガオガエン

RB大宮アルディージャ：エンブオー

ジェフユナイテッド千葉：パルスワン

柏レイソル：エレザード

FC東京：ソウブレイズ

東京ヴェルディ：ジュナイパー

FC町田ゼルビア：ゲッコウガ

川崎フロンターレ：イルカマン（マイティフォルム）

横浜F・マリノス：マリルリ

横浜FC：ピクシー

湘南ベルマーレ：エンペルト

SC相模原：ナットレイ

ヴァンフォーレ甲府：グラエナ

松本山雅FC：バンギラス

AC長野パルセイロ：カミツオロチ

アルビレックス新潟：スワンナ

カターレ富山：ゴーゴート

ツエーゲン金沢：ムクホーク

清水エスパルス：パーモット

ジュビロ磐田：チルタリス

藤枝MYFC：ニドキング

名古屋グランパス：バクフーン

FC岐阜：メガニウム

レイラック滋賀FC：ナマズン

京都サンガF.C.：ゲンガー

ガンバ大阪：レントラー

セレッソ大阪：チェリム（ポジティブフォルム）

FC大阪：アシレーヌ

ヴィッセル神戸：ヘルガー

奈良クラブ：メブキジカ（あきのすがた）

ガイナーレ鳥取：エルレイド

ファジアーノ岡山：ケンホロウ（オスのすがた）

サンフレッチェ広島：ガチグマ

レノファ山口FC：カエンジシ（オスのすがた）

カマタマーレ讃岐：モジャンボ

徳島ヴォルティス：ニョロボン

愛媛FC：ファイアロー

FC今治：ホエルオー

高知ユナイテッドSC：マフィティフ

アビスパ福岡：スピアー

ギラヴァンツ北九州：キマワリ

サガン鳥栖：ポリゴンZ

V・ファーレン長崎：ラグラージ

ロアッソ熊本：ギャロップ

大分トリニータ：カメックス

テゲバジャーロ宮崎：グランブル

鹿児島ユナイテッドFC：バクーダ

FC琉球：マンタイン

◆■ポケモンJリーグスペシャルフェス（7試合）

・FC東京：8月21日（金）19：30 明治安田J1 第3節ジェフユナイテッド千葉戦（MUFG国立）

・東京ヴェルディ：8月14日（金）19：00 明治安田J1 第2節柏レイソル戦（MUFG国立）

・FC町田ゼルビア：8月23日（日）19：30 明治安田J1 第3節浦和レッズ戦（MUFG国立）

・名古屋グランパス：8月29日（土）19：00 明治安田J1 第4節ファジアーノ岡山（豊田ス）

・ガンバ大阪：9月12日（土）19：00 明治安田J1 第7節FC東京戦（パナスタ）

・サンフレッチェ広島：9月2日（水） 明治安田J1 第5節名古屋グランパス戦（Eピース）

・横浜FC：8月16日（日）18：00 明治安田J2 第2節ジュビロ磐田戦（MUFG国立）