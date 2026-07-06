







中日ドラゴンズ 最新情報



6日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは鵜飼航丞外野手を一軍登録から抹消した。







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長打力を武器とする右打者。入団以来、“将来のクリーンナップ”として期待されている大卒5年目の外野手だ。











今季はここまで49試合で打率.245、5本塁打、22打点をマーク。本塁打数はルーキーイヤーの4本塁打を超えるキャリアハイであり、得点圏打率も.333と高く、飛躍を果たした。



しかし、セ・パ交流戦終了後は調子が下降。7月2日の阪神タイガース戦では5打数2安打1打点と活躍したが、直近6試合で放った安打は同試合の2本のみ。



7月3日から行われた読売ジャイアンツ3連戦でも全試合で先発出場したが、トータルで10打数無安打に終わっていた。



大きな自信を手にした前半戦だった一方、ペナントレースは140試合を超える長丁場。レギュラーを奪取するには、シーズンを通して安定した結果を残さなければならない。



今回の登録抹消は、今後のキャリアを左右する一つの岐路となりそうだ。







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