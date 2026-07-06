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6日のプロ野球公示で、阪神タイガースは小野寺暖外野手の出場選手登録を抹消した。







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小野寺は、2019年育成ドラフト1位で大阪商業大から入団。広角に打てる打撃技術を武器とする右投げ右打ちの外野手だ。



2021年に支配下選手契約を勝ち取ると、代打や守備固めなどで徐々に出場機会を増やす。2023年はキャリアハイの43試合出場で打率.347と好成績をマークし、リーグ優勝・日本一に貢献した。











しかし近年は、前川右京ら若手の台頭で出場試合数が減少。今季は21試合出場で.125、0本塁打、1打点の成績だった。



前日5日の広島東洋カープ戦では8回の守備から途中出場したが、9回2死無走者の場面から大盛穂が放った左翼へのフライを落球。



大盛がオーバーランで一塁タッチアウトとなったため、試合は終了。致命的なミスとはならなかったが、最終盤に平凡な打球を落球する痛恨のプレーとなった。









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