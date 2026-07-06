月曜昼過ぎに“まさかの一報”…楽天、元中日助っ人を獲得　今季はレッズで救…









東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスは6日、新外国人選手として、昨季中日ドラゴンズでプレーしたジュニオル・マルテ投手と契約に合意したことを発表した。







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マルテは昨季、MLB通算102試合登板の実績を携えて中日に入団。35試合に登板して1勝4敗2セーブ、14ホールド、防御率1.95の成績をマークしたが、オフに自由契約となっていた。











今季はシンシナティレッズとマイナー契約を結び、5月29日（日本時間30日）のアトランタ・ブレーブス戦で2年ぶりのメジャー登板。だが、打者6人で1死しか奪えず、4失点で降板した。



その後はピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を交わしていた。



マルテはドミニカ共和国出身の31歳。150キロ台後半のストレートに加え、スライダーやシンカーを武器とするリリーフ右腕だ。



マルテの加入で楽天の支配下選手枠は上限の「70」に達した。ここから吉井理人監督がどのような起用を見せていくのか、注目が集まる。



球団を通じたマルテのコメントは下記の通り。



「楽天イーグルスの一員になれることとなり、大変光栄と同時にとてもエキサイトしていますし、何より心から感謝しています。再度、日本でキャリアの新チャプターをスタートできることが待ちきれません。



新しいチームメイトと会うのが楽しみですし、初日からチームに貢献できるよう、できることは何でもベストを尽くします。



改めてになりますが、イーグルスの一員として迎えていただき、ありがとうございます。ファンの皆さんも含め、ワンチームでよい結果を築いていけることを楽しみにしています」











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【了】