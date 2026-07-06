







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先日チームに加入したエリック・ラウアー投手が好投を続けている。チームとしてはサプライズともいえる活躍ぶりだが、にもかかわらず先発ローテから外れてしまう可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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ラウアーは5月中旬にトロント・ブルージェイズから金銭トレードで加入したが、それまでは8登板、1勝5敗、防御率6.69と振るっていなかった。一方、加入後は日本時間6日終了時点で6登板、3勝0敗、防御率2.88と好成績を残している。











ただ、同メディアは「ドジャースは現在ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が負傷者リスト（IL）入りしており、シーズン終盤の重要な戦いまでに復帰することを期待している。そして、2人が予定どおり復帰し、他の条件も変わらなければ、ラウアーはブルペンへ回ることになるだろう」と指摘。



合わせて、「エリックもここへ来た時点で事情は理解しているはずだ。（スネルとグラスノーが）戻ってくるまでの間という役割だということはね。ただ、2人がいつ復帰できるかはまだ分からない。だから、彼は今は自分のやるべき仕事に集中するしかない。そして、その時が来たら、そのときにどうするかを考えればいい」というロバーツ監督のコメントを伝えている。



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