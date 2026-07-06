







大谷翔平 最新情報



MLB公式インスタグラムが5日（日本時間6日）、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の32歳の誕生日を祝う投稿を公開した。



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投稿では「伝説的なショウヘイ・オオタニ、32歳の誕生日おめでとう」と綴り、これまでの大谷選手の侍ジャパン高校代表、エンゼルス入団会見、23年の侍ジャパン世界一ワールドシリーズ2連覇などのこれまでの数々の名場面の写真を紹介した。



メジャー9年間で大谷選手が積み上げてきた主な受賞歴として、ア・リーグ新人王、MVP4回、オールスター選出6回、シルバースラッガー賞4回、ワールドシリーズ制覇2回を紹介した。











ロサンゼルス・エンゼルス入団時に新人王を受賞すると、2021年からはMVPを4度受賞。



2023年には侍ジャパンでWBC世界一に輝き、2024年には史上初となる本塁打・盗塁ともに50本以上を記録する「50－50」を達成した。



さらに2024・2025年にはワールドシリーズを連覇するなど、日米球界で数々の金字塔を打ち立ててきた。



投稿から12時間で「いいね！」の数は8万7000に達するなど、世界中のファンから祝福の声が寄せられている。

























【投稿】あどけなさ残る大谷翔平も…？MLB公式が懐かしの名場面を公開

MLB Japanの公式Xより













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【了】