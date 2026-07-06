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ロサンゼルス・ドジャースは、トレード期限を前にデトロイト・タイガースのタリク・スクーバル投手の獲得候補として注目されている。大物左腕を迎えれば即座に大きな補強となる一方で、実現には複数のハードルもあるようだ。米メディア『ジャスト・ベースボール』のライアン・マーフィー記者が言及した。



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スクーバルは今月、トレード市場に出る可能性があると見られている。ドジャースはファーム組織を大きく損なうことなく大型トレードを成立させられるだけの有望株を持つ、数少ない球団の1つだ。











もしスクーバルがドジャースに加入すれば、大谷翔平選手や山本由伸投手らと圧倒的な先発ローテーションを形成するだろう。



しかし、この動きには明確なマイナス面もある。ドジャースのファーム組織が厚いからこそ、タイガースはより大きな見返りを求めやすくなる。ドジャースはスクーバルが契約延長に応じる保証がない中で、複数の有望株を差し出すことになるかもしれない。



注目が高まるスクーバルの動向について、マーフィー氏は「ロックアウトが迫り、ドジャースの年俸総額はすでに天文学的な水準にある。アンドリュー・フリードマン編成本部長と首脳陣は、さらに巨額の契約を結ぶことに躊躇するかもしれない」と言及した。





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