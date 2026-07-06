「野球観戦中、食事って意外と困る…」そう感じたことはありませんか？熱い応援の最中に、片手でサッと食べられて、しかも美味しい絶品グルメがあったら最高ですよね！

この夏、ジャイアンツタウンスタジアムが、そんなあなたの願いを叶えます。なんと、沖縄料理の温かさと本格寿司の技が融合した、異色のコラボショップ「沖縄料理くくるくみてぃ×神保町すしわさび」が期間限定で初出店！2026年7月5日（日）から8月19日（水）までの約1ヶ月半、あなたの観戦体験を劇的に変える“グルメ革命”が始まります。

ジャイアンツタウンスタジアムで始まる食の革命！沖縄と寿司の異色コラボが実現

野球観戦の楽しみといえば、手に汗握る試合展開はもちろん、片手で気軽に楽しめるスタジアムグルメも外せませんよね！そんな観戦体験をさらに特別なものにしてくれる、見逃せない新情報が飛び込んできました。ジャイアンツタウンスタジアムに、異色の組み合わせが実現した期間限定ショップ「沖縄料理くくるくみてぃ×神保町すしわさび」がオープンします！

沖縄の風を感じる名物料理と、寿司屋が本気を出した新感覚メニュー。野球観戦の休憩中や試合の合間に、ちょっと贅沢でユニークな味覚体験ができるとあって、私も今からワクワクが止まりません！

球場が沖縄の風に包まれる！「沖縄料理くくるくみてぃ」の絶品メニュー

「くくるくみてぃ」とは、沖縄の方言で「心を込めて」という意味。その名の通り、沖縄の温かいおもてなしの心が詰まったメニューがスタジアムに登場します。

片手で楽しめる沖縄のソウルフード「ポークおにぎり」

沖縄グルメの定番、ポーク玉子おにぎりが球場仕様に！片手でサッと食べられるスタイルは、応援に忙しい観客にとってまさに理想的です。

：まずは定番から。甘辛い油味噌とポーク、玉子の組み合わせは、沖縄のソウルフードそのもの。：チーズ好きにはたまらない一品。熱々のご飯ととろけるチーズが絡み合い、濃厚な味わいが楽しめそうです。：ヘルシー志向の方や、まろやかな味わいを求める方にぴったり。アボカドのクリーミーさがアクセントになります。

球場での価格としては妥当なライン。普段使いのコンビニおにぎりとは一線を画す、ちょっとしたご褒美感がありますね。

新感覚の進化系タコス！「タコロー」

沖縄の代表的なB級グルメ、タコライスをさらに進化させた「タコロー」！これもまた、片手で食べやすいのが嬉しいポイントです。

：定番のチーズは、タコローでも大活躍。とろけたチーズが具材とトルティーヤを一体にします。：フレッシュなアボカドが加わることで、彩りも鮮やかになり、あっさりとした風味が楽しめそう。：がっつり食べたい派にはこれ！鶏唐揚げのボリュームとジューシーさが、タコスに新たな魅力をもたらします。

新感覚と聞くと試したくなりますよね！特に鶏唐揚げタコローは、満足度が高そうです。

お得なドリンクサービスも！

フード1品につきドリンク1杯が100円引きになるサービスも！

ビール：800円（税込）

ハイボール：600円（税込）

シークワーサーサワー：600円（税込）

暑い夏の球場では、冷たいドリンクが必須。これは見逃せませんね！

寿司職人の本気が球場に降臨！「神保町すしわさび」の挑戦的な逸品

本格寿司をリーズナブルに楽しめる「神保町すしわさび」が、球場限定で“新スタイルお寿司”を提供！「寿司屋が本気で作る」という言葉に、期待が高まります。

寿司屋が本気で作る「絶品ツナサンド」

ただのツナサンドではありません。「寿司屋が本気で」という冠がつくからには、そのこだわりは尋常ではないはず！自家製ツナがたっぷり詰まった、贅沢な一品です。

自家製ツナならではの深みと旨みが、きっと普通のツナサンドとは一線を画すでしょう。ポテト付きでこの価格は、球場グルメとしてはかなりお得感がありますね！

勝利を呼ぶ新名物！「必勝！チアロール」

このネーミングセンス、たまりませんね！球場観戦のテンションをさらに上げてくれること間違いなしです。

サクッと揚げたとんかつを、酢飯と海苔でくるっと巻いたという斬新な組み合わせ！ボリューム満点のとんかつの旨みと、酢飯のさっぱりとした味わいが絶妙にマッチするとのこと。これはまさしく、パワーチャージにぴったりの観戦フードですね。

ドリンクもお得に楽しめる！

もちろん、「神保町すしわさび」でもドリンク1杯につきフード1品ご注文で100円引き！沖縄料理くくるくみてぃと同じドリンクメニューが楽しめます。

出店情報と運営会社について

この夢のコラボショップは、ジャイアンツタウンスタジアム内の2階コンコースにオープンします。

項目 詳細 店名 沖縄料理くくるくみてぃ×神保町すしわさび 出店期間 2026年7月5日（日）～8月19日（水） ※試合・イベント日のみ営業にご注意ください 場所 東京都稲城市矢野口3228番地南山95街区1号 ジャイアンツタウンスタジアム内 2階コンコース アクセス 京王線「京王よみうりランド」駅から徒歩約15分

ブランドの背景にも注目！

今回の期間限定ショップを運営するのは、飲食店の経営を手がける株式会社Brand Bank Companyです。親会社であるGYRO HOLDINGS株式会社は「食で未来を創る」をビジョンに掲げ、90ブランド以上の飲食店を展開する巨大な「食」のグループ企業。

「沖縄料理くくるくみてぃ」は、横浜に店舗を構え、心を込めた沖縄料理を提供。定番から気軽に楽しめるメニューまで豊富です。

一方、「神保町すしわさび」は、こだわりの本鮪や市場直送の鮮魚を1貫100円から提供する本格寿司店として都内を中心に8店舗を展開しています。

このような実績のあるブランドがタッグを組んだと聞けば、今回の球場限定メニューのクオリティも期待できますね。

まとめ：この夏、ジャイアンツタウンスタジアムで最高の観戦グルメ体験を！

野球観戦は、ただ試合を見るだけじゃない！美味しいものを食べながら、仲間と盛り上がる時間もまた格別です。「沖縄料理くくるくみてぃ」の沖縄の温もりと、「神保町すしわさび」の寿司職人の本気が詰まった新感覚メニュー。この異色の組み合わせが、ジャイアンツタウンスタジアムでの夏をさらに熱く彩ってくれることでしょう。

期間限定なので、この機会を逃さないでくださいね！あなたなら、沖縄名物と新スタイルお寿司、どちらから攻めますか？私は両方食べたい派です！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。