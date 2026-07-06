ユーエスマートは6月19日、室内遊び場「キッズランドUS 茨城常総店」を、茨城県常総市のメガセンタートライアル石下店2階にオープンした。

ボールプール

同施設は、天候を気にせず家族みんなで楽しめる全天候型の屋内遊園地。約30種類以上のユニークな遊び場が充実している。0歳から12歳(小学6年生)までの子どもを対象としており、受付後の出入りや飲食の持ち込み、保護者の交代も自由にできる。

茨城店舗初登場の「牧場コーナー」は、子牛の赤ちゃんへのミルクやりといったお世話ごっこが楽しめるコーナー。かわいい小動物のおもちゃと遊べる「癒し動物園」も設置した。

牧場コーナー

1家族につき1回無料で撮影できるプリクラのほか、本格的な照明設備や撮影用衣装が完備されたセルフ写真館も利用できる。

セルフ写真館

宇宙空間のようなボールプール、パンダメリーゴーラウンド、ひとり用観覧車など楽しい乗りものも用意する。おままごとコーナーでは、かわいい野菜の収穫やお店屋さんごっこを楽しめる。

ゲームコーナーでは、大人気のアーケードゲームが何度でもプレイ可能。ライトが光るすべり台などを備えた巨大ジャングルジムや、ブランコ・シーソーといったおなじみの遊具がそろった公園コーナーも設置する。

スーパージャングルジム

卓球やサッカーなどが楽しめるスポーツエリアのほか、お気に入りの車両でドライブできるカートコーナーも用意する。

スポーツコーナー

利用料金は子どもは1時間パック800円、平日1日パック1,000円、休日3時間パック1,300円。0歳児は無料で利用可能。保護者は1日パック700円。