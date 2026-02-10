ユーエスマートは1月23日、室内遊び場「キッズランドUS 千葉富里店」を、ベイシア富里店内にオープンした。

ボールプール

園内には、約30種類以上ものユニークで楽しい遊具やアイテムを設置している。ボールプールは宇宙空間をイメージしたもので、子どもが夢中になる仕掛けを多く盛り込んだ。

照明設備や撮影用衣装を完備したセルフ写真館では、スマホひとつで気軽に記念撮影ができる。子どもと一緒に撮影できるプリクラは、1家族につき1回無料で利用できる。

セルフ写真館

子牛の赤ちゃんの遊具にミルクをあげてお世話ごっこが楽しめる「牧場コーナー」、パンダメリーゴーラウンドや手回しで進む汽車などがある「乗りものコーナー」、お店屋さんごっこなどが楽しめる「おままごとコーナー」、人気アーケードゲームが何度でもフリープレイできる「ゲームコーナー」も設置した。

ユニークな乗りもの勢揃い

おままごとが楽しめるコーナー

今回オープンした千葉富里店のスーパージャングルジムは、キッズランドUS内でも珍しい三階建ての超巨大ジャングルジム。すべり台やトンネルに吊り橋など、子どもが夢中になって遊べる工夫がされている。

夢中になるアスレチック

ジャングルジム下にはカートコーナーがあり、好きなカートを選んでコース内をドライブできる。公園コーナーには、ブランコやシーソーなど公園でお馴染みの遊具を設置した。