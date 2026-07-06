ラディウスは7月上旬より、周囲の騒音を低減して快適なリスニング環境を実現するノイズキャンセリング機能を搭載したハイレゾ対応USB-Cイヤホン「HP-NE30C」を販売開始する。

同商品は、スマートフォンやタブレットのUSB-Cポートに接続するだけで手軽に使用できる有線イヤホン。端末から給電されるためバッテリー切れの心配がなく、長時間の移動やテレワークでも安心して使用できる。

フィードフォワード方式のノイズキャンセリング機能を搭載し、外出先でも騒音を抑えてクリアに音楽や通話を楽しめる。また、装着したまま急な会話や駅のアナウンスなど周囲の音を取り込めるアンビエントサウンド機能も備えている。

フィードフォワード方式のノイズキャンセリング機能を搭載

耳の奥の広いエリアにフィットする独自形状のイヤーピースを採用。優れた密閉性により豊かな低音再生と高い装着感を実現できる。光沢質感のホワイト(クリア)と、マット質感のブラックの2色をラインナップした。

最大24bit/96kHzのハイレゾ再生に対応した高性能DACを搭載し、音源の微細なニュアンスまで再現する心地よいサウンドが特徴。

ハンズフリー通話が可能なマイク付きリモコンを搭載し、音量調節やモード切り替えが手元で行える。ケーブルには柔軟性の高いTPE素材を採用し、衣服との摩擦によるタッチノイズを軽減する。

柔軟性の高いケーブルと便利なケーブルクリップ

Bluetoothなどのワイヤレス接続と異なり、音声の伝送遅延や電波干渉が起きにくいため、動画視聴やゲームプレイもストレスなく楽しめる。

価格はオープン(店頭予想価格は5,500円前後)。