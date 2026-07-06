デベロップは7月25日、福岡県鞍手郡鞍手町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 鞍手」を開業する。グループとしては全国148店舗目、同シリーズとしては140店舗目の出店で、福岡県内では8店舗目となる。宿泊予約は7月17日の15:00より受け付ける。

HOTEL R9 The Yard 鞍手 外観

同ホテルは九州自動車道「鞍手IC」から車で約10分の県道55号沿いに位置する。車で5分圏内には「鞍手工業団地」などの工場が集積しているほか、トヨタ自動車九州本社へも車で約10分とアクセスが良く、ビジネス出張の滞在拠点に適している。向かいにはコンビニがあり、近隣のスポーツ・文化施設「グローバルアリーナ」でのイベントや周辺ゴルフ場利用時の宿泊にも活用できる。

敷地面積4,844㎡に70室(ダブル63室、ツイン7室)を備える。客室には、良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機が付き、シンプルながら高い快適性を実現する。ダブル・ツインとも部屋の広さは13㎡で、料金は1名1泊6,200円～。

なお、同シリーズは災害などの有事の際に「レスキューホテル」として機能する特徴を持ち、平時は宿泊施設、有事には福岡県をはじめ九州エリアの防災拠点として地域に貢献することを目指す。