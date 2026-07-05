“水族館”で出会った相棒、仮病で半休を取って購入…手放せない「ぬいぐるみ」の思い出

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める 明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「ぬいぐるみ案件 ～私とぬい〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆ぬいぐるみを使った“ごっこ遊び”

私は小さい頃からぬいぐるみが大好きで、実家にはたくさんのぬいぐるみが住んでいるのですが、特に小学1年生のときに行った水族館で買ってもらった「いかのぬいぐるみ」を大切にしています！

同じ水族館で、弟もあざらしのぬいぐるみを買ってもらい、それぞれ「いかたん」「たまちゃん」と名付けました。寝るときもおでかけするときも一緒で、家のなかでは、2匹をアイドルの設定にしてアイドルショーごっこを2人でしていました（笑）。

今は私も弟も実家を出ているのですが、いかたんは私のアパートで一緒に住んでいて、たまちゃんは実家にいるものの、県外に引っ越した弟が帰省してくるたびに、母が洗濯をしてベッドにセッティングして、弟の帰りを待っているようです（新潟県 29歳 女性）

◆ピカチュウを肩に乗せたくて…

私が大切にしているぬいぐるみは、子どもの頃サンタさんからいただいた「おしゃべりピカチュウ」です。最近の細身のピカチュウよりも、でっぷりとした初代のピカチュウです。ぬいぐるみにしては大きく、耳先まで含めると28cmもあります。しかも、かわいい声で「ピカチュウ！」「ピカピカ！」など、いくつかのバリエーションで鳴いてくれました。

当時の私は、主人公のサトシのようにピカチュウを肩に乗せることを夢見ていました。そのため、幼少期の写真には、大きなピカチュウを小さな肩にどうにか乗せようとしている私がたくさん写っています。もう鳴き声は出なくなってしまったのですが、今でも手放せず、このままおばあちゃんになるまで一緒にいると思います（東京都 33歳 女性）

◆ペンギンに導かれ…

もう25年以上前のことですが、泊まりがけの出張で会社の名古屋支店に行ったときの話です。外回りの業務を半分サボって、名古屋にある東山動植物園に行き、夏場を水辺で過ごすペンギンさんに見入っていました。売店で見たペンギンのぬいぐるみもかわいかったのですが、そのときはスルーして帰りました。しかし、その日の夜の夢にペンギンが出てきて「ぬいぐるみを買えー！」と夢のなかで迫られ、うなされました。

それで私は、次の日の午前中に不自然な仮病を使って半休をもらい、ペンギンのぬいぐるみを買うためだけに入場料を払い、無事に迎え入れて我が家の家族になりました。そのぬいぐるみは、今もラジオの前で鎮座しています（神奈川県 55歳 男性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co