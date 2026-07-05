jo0ji「I-BULL」使用、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』ファイナルPVが解禁

鳥取県出身のアーティスト「jo0ji」（読み：ジョージ）の、7月25日（土）23時よりテレ東系列ほかで放送されるTVアニメ最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』のオープニングテーマ「I-BULL」（いぶる）を使用したPVが公開。リリースに先駆けて楽曲を聴くことができる。

OPテーマ・jo0ji「I-BULL」に乗せて、井上織姫と共にユーハバッハとの激闘を繰り広げる黒崎一護をはじめ、アスキン・ナックルヴァールと対峙する浦原喜助と四楓院夜一、そしてジェラルド・ヴァルキリーと対峙する朽木白哉、日番谷冬獅郎、更木剣八ら、《真世界城》各地で繰り広げられる護廷十三隊と親衛隊との激戦が描かれている。

本楽曲はアニメOAの前日7月24日（金）0時に配信リリース。また、カップリングや「I-BULL」アニメバージョンも収録したCDは9/2（水）に発売される。

ぜひPVとともにチェックしてみてほしい。

■TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』ファイナルPV

■jo0ji 「I-BULL」7/24（金）先行配信リリース

配信予約リンク：https://jo0ji.lnk.to/I-BULL_PaPs

jo0ji（Photo by Tomoyuki Kawakami）

■jo0ji 2nd Single「I-BULL」商品情報

9月2日（水）発売

初回仕様付期間生産限定盤 KSCL-3668 ￥1,650（税込）

※アニメジャケット絵柄ミニステッカー封入

CD購入リンク：https://jo0ji.lnk.to/I-BULL_PKG

＜収録曲＞

1.I-BULL

2.YOROSHIKU!!

3.タイトル未定

4. I-BULL Anime size

5. I-BULL Anime size – instrumental-

【CD購入者特典】

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：アニメJK絵柄ポストカード

・セブンネット：アクリルカラビナ型

・タワーレコード：アニメJK絵柄ポスター

・Sony Music Shop：jo0jiロゴピック

・アニメイト：アニメJK絵柄ミニフォト

・応援店：jo0jiアーティスト写真絵柄ポストカード ※対象応援店はＨＰで告知いたします。

【ライブ情報】

jo0ji one-man tour 2026 「いかり」

2026年

11月1日（日） 神奈川 KT Zepp Yokohama 開場 16:00 / 開演17:00

11月3日（祝・火） 石川 金沢 EIGHT HALL 開場16:15 / 開演17:00

11月8日（日） 大阪 Zepp Namba（OSAKA） 開場16:00 / 開演17:00

11月14日（土） 香川 高松 festhalle 開場16:15 / 開演17:00

11月15日（日） 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA 開場16:15 / 開演17:00

11月22日（日） 北海道 Zepp Sapporo 開場16:00 / 開演17:00

11月28日（土） 福岡 Zepp Fukuoka 開場16:00 / 開演17:00

12月5日（土） 愛知 Zepp Nagoya 開場16:00 / 開演17:00

12月13日（日） 東京 Zepp DiverCity（TOKYO） 開場16:00 / 開演17:00

12月19日（土） 宮城 SENDAI GIGS 開場16:00 / 開演17:00

1F スタンディング ¥6,000（税込）

2F 指定席 ※石川・香川・広島公演を除く ¥7,000（税込）

北海道のみ 1F 指定席 ¥7,000-（税込）

※ドリンク代別途

※営利目的の転売禁止、転売チケットの入場不可

※小学生以上有料／未就学児童入場不可

【ファンクラブ「潮風交流CENTER」２次先行 チケット受付】

7/3（金）21:00～7/12（日）23:59

https://sma-ticket.tstar.jp/artist/jo0ji

TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』作品基本情報

■タイトル

BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-

■放送情報2026年7月25日（土）23:00よりテレ東系列ほかにて放送開始！

〇配信情報

2026年7月26日（日）より毎週日曜12:00から順次配信開始！

▼見放題サービス/都度課金サービス（SVOD/TVOD）

7月26日より毎週日曜12時から順次配信開始

▼無料配信（AVOD）

7月31日より毎週木曜24時から順次配信開始

■スタッフ

原作・総監修 ：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

総監督 ：田口智久

監督 ：村田光

シリーズ構成 ：田口智久、平松正樹

キャラクターデザイン ：工藤昌史

総作画監督 ：長谷川亨雄、小松原聖、高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督 ：酒井智史、橋本敬史

美術監督 ：谷岡善王

美術設定 ：天田俊貴

色彩設計 ：合田沙織

編集 ：三嶋章紀

撮影監督 ：山田和弘、奥原聡美

CG監督 ：佐々木俊宏、鈴木隆弘

音楽 ：鷺巣詩郎

音響監督 ：長崎行男

音響制作 ：ザック・プロモーション

アニメーション制作 ：PIERROT FILMS

■キャスト

黒崎一護 ：森田成一

石田雨竜 ：杉山紀彰

井上織姫 ：松岡由貴

茶渡泰虎 ：安元洋貴

志波岩鷲 ：高木渉

朽木ルキア ：折笠富美子

阿散井恋次 ：伊藤健太郎

浦原喜助 ：三木眞一郎

四楓院夜一 ：ゆきのさつき

京楽春水 ：大塚明夫

朽木白哉 ：置鮎龍太郎

日番谷冬獅郎 ：朴璐美

更木剣八 ：立木文彦

藍染惣右介 ：速水奨

ユーハバッハ ：菅生隆之

ユーグラム・ハッシュヴァルト ：梅原裕一郎

アスキン・ナックルヴァール ：武内駿輔

ジェラルド・ヴァルキリー ：小山剛志

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ