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2026.07.05 13:30 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 0
ソフトバンク 3 3 1 0

  • OUT

    6番 上田 希由翔 ファーストダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    ロ0-3ソ

    3番 近藤 健介 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ロ 0-3 ソ

  • OUT

    2番 周東 佑京 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 サードフライ 1アウト

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