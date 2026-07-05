ソフトバンク vs ロッテ 2026年7月5日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ロッテ ロ 0 0 0 0 0 ソフトバンク ソ 3 3 1 0 2回表 ロッテの攻撃 OUT 6番 上田 希由翔 ファーストダブルプレイ 3アウト

OUT 5番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1塁

OUT 4番 Ｎ・ソト センターフライ 1アウト 1回裏 ソフトバンクの攻撃 OUT 6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト

OUT 5番 柳田 悠岐 セカンドフライ 2アウト

OUT 4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 1アウト

OUT ロ0-3ソ 3番 近藤 健介 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ロ 0-3 ソ

OUT 2番 周東 佑京 デッドボール ランナー：1、2塁

OUT 1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁 1回表 ロッテの攻撃 OUT 3番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト

OUT 2番 西川 史礁 空振り三振 2アウト

OUT 1番 藤原 恭大 サードフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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