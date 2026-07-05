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2026.07.05 13:30 みずほPayPayドーム福岡
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OUT
6番 上田 希由翔 ファーストダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｎ・ソト センターフライ 1アウト
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OUT
6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 セカンドフライ 2アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
ロ0-3ソ
3番 近藤 健介 ライトホームラン ソフトバンク得点！ ロ 0-3 ソ
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OUT
2番 周東 佑京 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 正木 智也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 サードフライ 1アウト
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