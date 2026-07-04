ＤｅＮＡが11点差でヤクルトに快勝

ＤｅＮＡの先発、篠木健太郎が9回1失点の粘投（7安打6奪三振）で勝利投手。ヤクルトの松本健吾は5回5失点で敗戦投手となった。得点経過は以下の通り。2回表にＤｅＮＡが2点を先制。3回裏にヤクルトが1点を返すが、5回表にＤｅＮＡが3点を追加しリードを広げた。注目選手では、ヤクルトの石井巧が1本塁打を放つ活躍を見せた。ＤｅＮＡは牧秀悟が1本塁打、4打点、2得点と打線を牽引し、梶原昂希も1本塁打、4打点と勝負強さを発揮した。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 72 38 32 2 .543 -
2 ヤクルト 72 38 33 1 .535 0
2 阪神 72 38 33 1 .535 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 73 28 42 3 .400 10
6 中日 74 28 45 1 .384 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 74 45 28 1 .616 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 79 45 34 0 .570 3
4 オリックス 76 38 36 2 .514 7
5 ロッテ 72 35 34 3 .507 8
6 楽天 74 28 45 1 .384 17