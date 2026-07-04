ＤｅＮＡ、４点リードで後半戦へ

ＤｅＮＡは２回に２点、５回には梶原、牧の活躍で３点を追加。ヤクルトは３回に石井の一発で１点を返したが、５回終了時点でDeNAが５－１と４点リード。梶原は１本塁打２打点、牧は２打点と打線が援護した。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田 幸宏 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(右)増田 珠 5(二)赤羽 由紘 6(三)松下 歩叶 7(遊)石井 巧 8(投)松本 健吾 9(一)山野辺 翔

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)筒香 嘉智 6(捕)松尾 汐恩 7(中)梶原 昂希 8(遊)石上 泰輝 9(投)篠木 健太郎

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