ＤｅＮＡ、４点リードで後半戦へ

ＤｅＮＡは２回に２点、５回には梶原、牧の活躍で３点を追加。ヤクルトは３回に石井の一発で１点を返したが、５回終了時点でDeNAが５－１と４点リード。梶原は１本塁打２打点、牧は２打点と打線が援護した。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田　幸宏 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀　優大 4(右)増田　珠 5(二)赤羽　由紘 6(三)松下　歩叶 7(遊)石井　巧 8(投)松本　健吾 9(一)山野辺　翔

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(一)佐野　恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)筒香　嘉智 6(捕)松尾　汐恩 7(中)梶原　昂希 8(遊)石上　泰輝 9(投)篠木　健太郎

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 72 38 32 2 .543 -
2 ヤクルト 72 38 33 1 .535 0
2 阪神 72 38 33 1 .535 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 73 28 42 3 .400 10
6 中日 74 28 45 1 .384 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 74 45 28 1 .616 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 79 45 34 0 .570 3
4 オリックス 76 38 36 2 .514 7
5 ロッテ 72 35 34 3 .507 8
6 楽天 74 28 45 1 .384 17