ＤｅＮＡ、４点リードで後半戦へ
ＤｅＮＡは２回に２点、５回には梶原、牧の活躍で３点を追加。ヤクルトは３回に石井の一発で１点を返したが、５回終了時点でDeNAが５－１と４点リード。梶原は１本塁打２打点、牧は２打点と打線が援護した。
【スタメン】
ヤクルト: 1(中)岩田 幸宏 2(左)Ｄ・サンタナ 3(捕)古賀 優大 4(右)増田 珠 5(二)赤羽 由紘 6(三)松下 歩叶 7(遊)石井 巧 8(投)松本 健吾 9(一)山野辺 翔
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)筒香 嘉智 6(捕)松尾 汐恩 7(中)梶原 昂希 8(遊)石上 泰輝 9(投)篠木 健太郎
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|72
|38
|32
|2
|.543
|-
|2
|ヤクルト
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|2
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|73
|28
|42
|3
|.400
|10
|6
|中日
|74
|28
|45
|1
|.384
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|74
|45
|28
|1
|.616
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|79
|45
|34
|0
|.570
|3
|4
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|5
|ロッテ
|72
|35
|34
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|74
|28
|45
|1
|.384
|17