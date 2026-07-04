楽天が3点差で日本ハムに勝利

先発投手：楽天は前田健太が8回2/3回1失点の好投（5安打5奪三振）、日本ハムの細野晴希は6回1/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：楽天が2点を追加 7回裏：楽天が1点を追加 8回裏：楽天が1点を追加 注目選手：楽天の中島大輔が2打点の活躍、楽天の太田光が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 72 38 32 2 .543 -
2 ヤクルト 72 38 33 1 .535 0
2 阪神 72 38 33 1 .535 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 73 28 42 3 .400 10
6 中日 74 28 45 1 .384 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 74 45 28 1 .616 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 79 45 34 0 .570 3
4 オリックス 76 38 36 2 .514 7
5 ロッテ 72 35 34 3 .507 8
6 楽天 74 28 45 1 .384 17