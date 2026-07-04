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ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は今季、期待される結果を残せていないが、オールスター選出を争っている。遊撃手の座を争うCJ・エイブラムス内野手が好成績を残しているだけに、ベッツには疑問の声も寄せられている。米メディア『ドジャース・ネイション』のキャメロン・キズラ記者が言及した。



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ベッツは今季、序盤に苦しんだものの、最近は5試合で3本の本塁打を放つなど打撃の状態を上げている。それ以前は打率が2割前後に低迷する時期が長く、さらにシーズン序盤には脇腹の負傷で複数週間を欠場していた。











そのため、球界ではベッツがオールスター投票のフェーズ2に進んだことを疑問視する声もある。実際に遊撃手を争っているエイブラムスは打撃成績でベッツを圧倒的に引き離している。



しかし、ベッツは遊撃手2年目として、試合の流れを変えるプレーを見せ続けている。昨季のワールドシリーズを決める併殺など、その守備力は重要な場面で発揮されている。



オールスター出場をめぐって激しい争いを見せているベッツについて、キズラ氏は「彼は9度目のオールスター選出を目前に控えている。しかし、今回の選出はこれまでで最も物議を醸すものになるかもしれない」と言及した。





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