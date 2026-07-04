







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。補強はそこそこに、既存戦力の健康管理を優先すべきという意見もある中、米メディア『クラッチポインツ』は逆に“贅の限り”を尽くすべきではと主張している。



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同メディアは「8月3日のトレード期限までに、ドジャースが必ず行わなければならないトレードを2件紹介する」としつつ、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手、ボストン・レッドソックス所属のアロルディス・チャップマン投手の2名を獲得候補にピックアップ。











前者は2年連続サイヤング賞獲得中、後者も通算383セーブと相当な実績を誇る選手で、獲得にはほぼ確実に莫大なコストがかかる。そもそも、チームは6月終了時点で2位に11ゲーム差をつけ首位を快走しており、ここまでの大型補強が必要なのかという疑問もある。



それでも、同メディアは「スクーバルを獲得し、そこに復帰したタイラー・グラスノー投手と万全の状態の山本由伸投手が加われば、史上屈指と言えるほど強力な先発ローテを形成することになるだろう」、「チャップマンがブルペン陣に加われば、エドウィン・ディアス投手が離脱後のドジャースに欠けていたものを手に入れることになる。そうなればナリーグ西地区だけでなく、リーグ全体を独走すると考える上で残されていた最後の反論材料もなくなるだろう」と主張している。



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