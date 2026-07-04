DeNA、1点リードで中盤へ
DeNAは2回表に梶原の2ランで先制。ヤクルトは3回裏、石井のソロで1点を返したが、DeNAが2-1とリード。序盤を終え、DeNAが1点リードで中盤戦に突入する。
【スタメン】
ヤクルト: 1(中)岩田 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(右)増田 5(二)赤羽 6(三)松下 7(遊)石井 8(投)松本健 9(一)山野辺
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(右)エンカーナシオン 5(三)筒香 6(捕)松尾 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)篠木
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|72
|38
|32
|2
|.543
|-
|2
|ヤクルト
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|2
|阪神
|72
|38
|33
|1
|.535
|0
|4
|広島
|71
|28
|39
|4
|.418
|8
|5
|DeNA
|73
|28
|42
|3
|.400
|10
|6
|中日
|74
|28
|45
|1
|.384
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|74
|45
|28
|1
|.616
|-
|2
|西武
|79
|44
|32
|3
|.579
|2
|3
|日本ハム
|79
|45
|34
|0
|.570
|3
|4
|オリックス
|76
|38
|36
|2
|.514
|7
|5
|ロッテ
|72
|35
|34
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|74
|28
|45
|1
|.384
|17