DeNA、1点リードで中盤へ

DeNAは2回表に梶原の2ランで先制。ヤクルトは3回裏、石井のソロで1点を返したが、DeNAが2-1とリード。序盤を終え、DeNAが1点リードで中盤戦に突入する。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(右)増田 5(二)赤羽 6(三)松下 7(遊)石井 8(投)松本健 9(一)山野辺

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(右)エンカーナシオン 5(三)筒香 6(捕)松尾 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)篠木

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 72 38 32 2 .543 -
2 ヤクルト 72 38 33 1 .535 0
2 阪神 72 38 33 1 .535 0
4 広島 71 28 39 4 .418 8
5 DeNA 73 28 42 3 .400 10
6 中日 74 28 45 1 .384 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 74 45 28 1 .616 -
2 西武 79 44 32 3 .579 2
3 日本ハム 79 45 34 0 .570 3
4 オリックス 76 38 36 2 .514 7
5 ロッテ 72 35 34 3 .507 8
6 楽天 74 28 45 1 .384 17