DeNA、1点リードで中盤へ

DeNAは2回表に梶原の2ランで先制。ヤクルトは3回裏、石井のソロで1点を返したが、DeNAが2-1とリード。序盤を終え、DeNAが1点リードで中盤戦に突入する。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)岩田 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(右)増田 5(二)赤羽 6(三)松下 7(遊)石井 8(投)松本健 9(一)山野辺

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(右)エンカーナシオン 5(三)筒香 6(捕)松尾 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)篠木

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