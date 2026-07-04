







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの花田旭は4日、ファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「8番・中堅」でスタメン出場。2回に、逆転となる今季4号本塁打を放った。







ドラゴンズの選手たちの獲得経緯がわかる

『星野と落合のドラフト戦略 元中日スカウト部長の回顧録』［PR］







中日は先制を許した直後の2回、2死三塁のチャンスで8番・花田に打席が回った。











花田は相手先発・川下将勲のナックルカーブを捉えると、大きな打球は左翼の防球ネットに直撃。今季4号2ラン本塁打で、中日が2-1と逆転した。



中日はその後に同点とされるも、6回、7回で計4点を加えて6-5で勝利を収めた。



花田は、2025年ドラフト6位で中日に入団したルーキー。4月4日に一軍昇格を果たすと、デビューから3試合で12打数6安打をマークした。



その後は4月19日に登録抹消となるも、5月26日に再昇格。だが、同27日以降は打率.133（15打数2安打）と苦しみ、6月17日に再び降格となった。



ここまでのファーム成績は、28試合出場で打率.244、4本塁打、16打点、3盗塁。後半戦に向けてアピールを続け、再昇格を目指したいところだ。

























【動画】ドラ6の打球とは思えない…花田の4号がこちら！

DAZNベースボールのXより













輝かしいルーキー



変化球をバチンと捉えた

花田旭 ファーム第4号ホームラン



⚾️中日×西武（ファーム）



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】