レアル・ソシエダは3日、サンセ（Bチーム）に所属するDF喜多壱也が、トップチームのプレシーズンに参加することを発表した。

今回の発表によると、レアル・ソシエダは、GKアレハンドロ・レミロをはじめとするトップチームの16選手に、喜多壱也を含むサンセの12選手を加えて、2026－27シーズンに向けたプレシーズンをスタートさせるとのこと。始動日の4日は、フィジカルテストを実施することを併せ伝えている。

また、スペイン代表のサポートメンバーに招集されたジョン・マルティン、セルヒオ・ゴメス、ベニャト・トゥリエンテスのほか、ホン・アランブル（ベネズエラ代表）、ヤンヘル・エレーラ（ベネズエラ代表）、オーリ・オスカルソン（アイスランド代表）に関しては、先月の代表ウィークに代表活動に参加したため、翌週の合流となるという。一方で、ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）、ゴンサロ・ゲデス（ポルトガル代表）、ルカ・スチッチ（クロアチア代表）、そして久保建英（日本代表）のFIFAワールドカップ2026に出場している4名の合流日は、未定となっている。

2005年9月16日生まれの喜多は現在20歳。京都サンガF.C.のユース出身でロス世代のセンターバックは、昨夏にレアル・ソシエダにレンタル加入すると、サンセを主戦場にセグンダ（スペイン2部）で31試合に出場したほか、今年1月のアトレティコ・マドリード戦で出番こそ訪れなかったがトップチームに初招集されていた。そして先月、完全移籍への移行ならびに2030年夏までの契約締結が発表された。