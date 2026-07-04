田舎を訪れたとき、「虫の多さに驚いた」という経験がある人は少なくないのではないでしょうか。

特に気温が上がってくると、顔や頭の周りを小さな虫が飛び回ることも。地元の人にとっては見慣れた光景でも、慣れていない人にとってはなかなか気になるものです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎の虫に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「頭の上を飛ぶ虫を見て、田舎育ちの友人が口にした言葉とは?」

田舎に遊びに来た主人公。周囲には虫が多く、頭の周りにも小さな虫が飛び回っています。

主人公が「この辺、虫が多いね」と話すと、地元に住む友人たちは慣れた様子で話し始めます。

さて、友人たちは何と言ったのでしょうか?

① 「雪よりマシだよ」

② 「頭虫だよ」「ヘッドブンブンだろ」

③ 「動くと余計についてくるから止まって」

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✅頭の周りを飛ぶ虫をめぐる会話……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

田舎では"日常"だからこその感覚

都会では、頭の周りを虫が飛び回るだけで「早くどこかへ行ってほしい……」と思ってしまう人も多いはず。一方、田舎ではこうした虫も日常の風景のひとつ。

慣れているからこそ、虫を避けるのではなく、その状況すら楽しんでしまう――。そんな田舎ならではの感覚の違いも、地域の違いによるおもしろさかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 「頭虫だよ」「ヘッドブンブンだろ」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!