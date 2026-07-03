オリックスと西武、引き分けに終わる

先発投手：オリックスの髙島 泰都は4回2/3回3失点で降板（7安打2奪三振）、西武の髙橋 光成は3回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：オリックスが1点を追加 3回表：西武が1点を追加 3回裏：オリックスが3点を追加 注目選手：オリックスの森 友哉が1本塁打、2得点の活躍、オリックスの紅林 弘太郎が2打点の活躍、オリックスの中川 圭太が3安打の活躍。

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