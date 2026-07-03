オリックスと西武、引き分けに終わる

先発投手：オリックスの髙島　泰都は4回2/3回3失点で降板（7安打2奪三振）、西武の髙橋　光成は3回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：オリックスが1点を追加 3回表：西武が1点を追加 3回裏：オリックスが3点を追加 注目選手：オリックスの森　友哉が1本塁打、2得点の活躍、オリックスの紅林　弘太郎が2打点の活躍、オリックスの中川　圭太が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 71 38 31 2 .551 -
2 ヤクルト 71 38 32 1 .543 0
2 阪神 71 38 32 1 .543 0
4 広島 70 27 39 4 .409 9
5 DeNA 72 27 42 3 .391 11
6 中日 73 27 45 1 .375 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 73 44 28 1 .611 -
2 西武 78 44 32 2 .579 2
3 日本ハム 78 45 33 0 .577 2
4 ロッテ 71 35 33 3 .515 7
5 オリックス 75 38 36 1 .514 7
6 楽天 73 27 45 1 .375 17