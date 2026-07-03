ＤｅＮＡがヤクルトに5点差で勝利

先発投手：ＤｅＮＡの尾形崇斗が6回1失点の好投（3安打5奪三振）、ヤクルトの高橋奎二は6回2/3回2失点。得点経過：3回裏：ヤクルトが1点を追加。7回表：ＤｅＮＡが2点を追加。8回裏：ヤクルトが1点を追加。注目選手：ヤクルトの増田珠が2打点の活躍、ＤｅＮＡの宮﨑敏郎が1本塁打、3打点、3安打の活躍、ＤｅＮＡの松尾汐恩が1本塁打の活躍。

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