







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっている中、米メディア『ドジャースネイション』は、メジャーではなくマイナーの充実を図るのではという見方があることを伝えている。



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同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者によると、ドジャースは層の厚い外野プロスペクトの一部をトレード要員として放出し、その見返りで他のポジションの戦力を補強する方針だという」としつつ、「ドジャースはマイナー組織の層をさらに厚くしたいと考えており、そのためであればホスエ・デポーラ外野手以外のトップ外野プロスペクトの、少なくとも1人を放出する用意がある。外野プロスペクトが充実している点を活かし、捕手や二遊間など層の薄いポジションを補強することに前向きだ」という同記者の見解を紹介。











続けて、「多くの人が期待しているような大型補強ではないかもしれないが、ドジャースは過去にもプロスペクトを獲得するトレードを行い、そこから大きな成果を得てきた。MLB全体のトップ100プロスペクトを放出する決断を下すかどうかはまだ分からないが、必要だと判断すればためらうことはないだろう」と記している。



ドジャースは現在ワールドシリーズ2連覇中と黄金期を迎えつつあるが、余裕があるうちに将来的な戦力を確保しておこうという考えもあるのかもしれない。



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