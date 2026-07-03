コーヒー豆って種類が多くて、どれを選べばいいのかわからない……

そんな方にぜひ知ってほしいのが、湘南藤沢地方卸売市場・関連棟にある「啓和珈琲」です。市場の一角で自家焙煎のコーヒー豆を販売するこちらのお店では、毎週日曜日に「日曜コーヒー相談会」を開催しています。

今回は特別に相談会を体験させていただきました。

市場の一角で、自家焙煎コーヒーを届ける

啓和珈琲は、湘南藤沢地方卸売市場・関連棟にあります。平日は営業していない店舗も多く、市場全体は比較的静かな雰囲気です。そのため、市場を訪れる機会がない方には、まだ知られていない存在かもしれません。「もっと多くの方に、おいしいコーヒーを知ってもらいたい。」そんな想いからオーナーの和田さんは、この場所で営業を続けています。

店内には焙煎機があり、営業終了後に焙煎を行っています。必要以上に深煎りにせず、オーナーは、生産国ごとの個性を引き出す焙煎をめざし、日々研究を重ねています。

「焙煎は試行錯誤の連続です。」

そう笑顔で話す姿からは、よりおいしい一杯を届けたいという想いが伝わってきました。

好みに合わせて、おすすめのコーヒー豆を提案

コーヒー豆は種類が多く、「自分にはどれが合うんだろう」と迷う方も多いのではないでしょうか。そのような方におすすめしたいのが、「日曜コーヒー相談会」です。

相談会では、まずアンケートに回答します。ブラックで飲むことが多いのか、カフェオレが好きなのか、酸味や苦味の好みなどを答えると、オーナーが一人ひとりに合ったコーヒー豆を提案してくれます。

筆者も相談をさせてもらったのですが、「ブラックも飲む」「カフェオレも好き」「夏はアイスコーヒーにもしたい」という欲張りな回答にも、オーナーは丁寧におすすめのコーヒー豆を選んでくださいました。

診断結果には、おすすめのコーヒー豆だけでなく、おいしい淹れ方、「おすすめポイント」「一言アドバイス」まで手書きで記入。提案内容を参考に悩んだ末、「選んでもらったコーヒーを一度飲み比べてみたい。」そんな気持ちになり、気付けばおすすめいただいたコーヒー豆、ブラジルピーベリーとケニアの2種類を購入していました。

自分だけの「コーヒーカルテ」のような1枚を持ち帰ることができ、自分では選ばなかったかもしれない豆との出会いも、この相談会の魅力だと感じました。

約15種類の定番豆と月替わりの限定豆

店内には常時約15種類の定番コーヒー豆が並び、さらに月替わりの限定豆も販売されています。一番人気は「ブラジルピーベリー」。飲みやすさを意識した「啓和ブレンド」も人気商品の一つです。（※価格改定を予定しているため、掲載写真の価格表示には一部ぼかし加工を施しています。最新の価格については店舗にてご確認ください。）

啓和ブレンドブラジルピーベリーベトナムモカタイグァテマラマンデリンメキシコオーガニックケニアマサイコロンビアコスタリカclean washed beansキリマンジャロrich bitternessde caffeイタリアブレンド

オーナーは「コーヒーの好みは人それぞれ。15種類の豆から、お客さま一人ひとりのお好みに合わせた提案ができます」と語り、苦味が好きな方、酸味を楽しみたい方、ブラック派、カフェオレ派…… 約15種類の定番豆を取りそろえることで、それぞれの好みに合わせた提案ができるようにしているそうです。

おいしいコーヒーをいただけるテイクアウトコーヒーも販売しています。この日販売されていたのは、こちらです。

日替わりコーヒーアイスコーヒー特製コーヒー牛乳

お客さまのコーヒー豆選びの参考に、「まずは気軽に立ち寄って、自分好みのコーヒーを見つけてほしい」というオーナーの想いがあります。

「また来ました」が一番うれしい

オーナーが啓和珈琲を始めたきっかけは、「自分が選んだおいしいコーヒーを多くの人に伝えたい」という想いから。

お店を続ける中で一番うれしいのは、「おいしかったので、また来ました」と声を掛けてもらえること。その言葉を聞くたびに、もっとおいしいコーヒーを届けようと励みになっているそうです。また、「友人にもプレゼントしたい」とコーヒー豆を購入してくださるお客さまもいて、多くのお客さまにコーヒーを届けられることが、一番の喜びとのことでした。

納得のコーヒー選びを啓和珈琲で

湘南藤沢地方卸売市場の関連棟で営業を続ける「啓和珈琲」には、「自分が選んだおいしいコーヒーを、もっと多くの人に届けたい」というオーナーの想いが詰まっています。コーヒー豆選びに迷ったら、日曜日の「日曜コーヒー相談会」で、自分だけのお気に入りの一杯を探してみてはいかがでしょうか。

The post 啓和珈琲 first appeared on 湘南人.