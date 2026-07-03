ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督がFWネイマールのコンディションについて言及した。3日、ブラジルメディア『globo』が同指揮官のコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ2026でグループCに入ったブラジル代表は、グループステージを2勝1分けの首位で突破。決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で日本代表と対戦すると、前半に先制を許しながらも、56分にカゼミーロが同点弾を記録。その後も押し込み続けると、後半アディショナルタイムにガブリエウ・マルティネッリが値千金の逆転ゴールを沈め、ベスト16進出を果たした。

現地時間6月24日に行われたグループステージ第3節スコットランド戦で復帰を果たしたネイマールだったが、この日本代表戦では出場機会が訪れなかった。それでも、ふくらはぎの負傷が癒えたネイマールのコンディションは上がっているようでアンチェロッティ監督は、同選手について「彼は90分できる」とコメントしつつ、同選手の振る舞いを称賛している。

「彼は現状に満足しているわけではないが、非常に良い態度で熱心にトレーニングに取り組んでいる。ネイマールは礼儀正しく、親切でチームメイトからも好かれているんだ」

「実力もあるし、県境でもあるので、チームにとって重要な存在だ。私は彼にとても満足しているんだ。そして、彼はこれまで通りプレーしたいと思っているはずだ」

なお、アンチェロッティ監督はネイマールから出場への要望があったか問われたようだが、「一切ない」と断言しており、選手がプレーを望むのは良い兆候との見解を示している。

16強に進んだブラジル代表は、準々決勝進出を懸けて日本時間6日5時にノルウェー代表と対戦する。

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