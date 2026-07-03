イングランド代表は、メキシコとの“場外戦”で不利益を避けるべく対策を行うようだ。スポーツメディア『ジ・アスレティック』が報じている。

FIFAワールドカップ2026でラウンド32でコンゴ民主共和国との接戦をハリー・ケインの圧巻の2ゴールによって2－1の逆転で制したイングランド。

これでラウンド16進出を果たしたチームは、現地時間6日に行われるベスト8進出を懸けた一戦で開催国の一つであるメキシコ代表と対戦することが決定した。

今大会のパフォーマンスや熱狂的なホスト国のサポーターが作り出す完全アウェイの空気は、イングランドにとって難しい戦いを強いることは間違いないだろう。

さらに、同代表はピッチ外におけるメキシコサポーターの妨害を警戒。実際、ラウンド32でメキシコ代表と対戦したエクアドル代表の選手たちは、滞在していたホテルの外でメキシコサポーターが夜な夜な拡声器やクラクション、バイクを使って騒ぎ立てたことで十分な睡眠時間を確保できず。試合にも0－2で敗れた。エクアドル代表は本件について、国際サッカー連盟（FIFA）に苦情を申し立てている。

そのエクアドルの一件を受け、万全の状態で試合に臨むべく滞在場所の情報非公開や、睡眠用ホワイトノイズ発生器（テレビの砂嵐のようなホワイトノイズを流し、周囲の物音をマスキングして入眠を促す装置）を導入して騒音を防ぐ自主防衛の策を検討しているという。

さらに、今回の報道によれば、滞在先ホテル周辺には、試合前の妨害行為を防ぐためのバリケードが設置される見通しだという。

大会の警備体制について説明を受けた国際サッカー連盟（FIFA）の匿名の関係者によると、チームのホテル周辺にバリケードを設置するかどうかの決定は、ケースバイケースで行われるという。ただ、過去の経験から学び、同様の事態の再発を防ぎたいというFIFA側の意図も働いているとみられる。

また、今回の一件とは別にイングランドは標高2,240メートルの高地にあるエスタディオ・アステカでの開催を受け、これまでの試合前日の現地入りを1日前倒しにし、高地での戦いへより順応するという異なるアプローチで臨む考えだという。

ひとまず万全の状態で臨めそうなスリーライオンズは、60年ぶりの悲願達成へ難敵撃破を目指す。

【ハイライト動画】ケイン圧巻2発で逆転に導いたDRコンゴ戦