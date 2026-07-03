The BONEZ、トヨタアリーナ単独公演11月に開催

The BONEZが2026年11月3日（火祝）、バンド史上2度目となるアリーナ単独公演をTOYOTA ARENA TOKYOにて行うことを発表した。

2025年末より、JESSE（Vo.）が治療・リハビリに専念するため活動を休止していたThe BONEZ。JESSEの復帰とともに、The BONEZがライブシーンへ帰ってくる。

公演タイトルは、The BONEZのアンセムともいえる楽曲「SUNTOWN」から名付けられた「SUNTOWN -THE SECOND-」。"The BONEZ"、そしてファンである "BONER"が再び集い、帰ってくる場所として、TOYOTA ARENA TOKYOを舞台に選んだ形となる。

チケット先行受付では、前回同様 "Tシャツそのものがチケット"となるThe BONEZらしい企画を実施。今回はアリーナエリアだけではなくシート席も対象になっている。

＜ライブ情報＞

The BONEZ 「SUNTOWN -THE SECOND-」

2026年11月3日（火祝）TOYOTA ARENA TOKYO

OPEN 16:30 / START 18:00

出演：The BONEZ

チケット情報

最速先行受付：7月3日（金）20:00~7月14日（火）23:00

https://eplus.jp/thebonez/suntown/

特設サイト https://suntown.info/