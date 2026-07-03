The BONEZ、トヨタアリーナ単独公演11月に開催

The BONEZが2026年11月3日（火祝）、バンド史上2度目となるアリーナ単独公演をTOYOTA ARENA TOKYOにて行うことを発表した。
2025年末より、JESSE（Vo.）が治療・リハビリに専念するため活動を休止していたThe BONEZ。JESSEの復帰とともに、The BONEZがライブシーンへ帰ってくる。
公演タイトルは、The BONEZのアンセムともいえる楽曲「SUNTOWN」から名付けられた「SUNTOWN -THE SECOND-」。"The BONEZ"、そしてファンである "BONER"が再び集い、帰ってくる場所として、TOYOTA ARENA TOKYOを舞台に選んだ形となる。
チケット先行受付では、前回同様 "Tシャツそのものがチケット"となるThe BONEZらしい企画を実施。今回はアリーナエリアだけではなくシート席も対象になっている。
＜ライブ情報＞
The BONEZ 「SUNTOWN -THE SECOND-」
2026年11月3日（火祝）TOYOTA ARENA TOKYO
OPEN 16:30 / START 18:00
出演：The BONEZ
チケット情報
最速先行受付：7月3日（金）20:00~7月14日（火）23:00
https://eplus.jp/thebonez/suntown/
特設サイト https://suntown.info/