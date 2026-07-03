楽天、マッカスカーのソロHRで先制
3回を終え、楽天が日本ハムに1-0でリード。楽天は2回裏、マッカスカーのソロホームランで先制点を奪った。日本ハムはその後も得点を奪えず、序盤を終えて1点ビハインドとなった。
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|71
|38
|31
|2
|.551
|-
|2
|ヤクルト
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|2
|阪神
|71
|38
|32
|1
|.543
|0
|4
|広島
|70
|27
|39
|4
|.409
|9
|5
|DeNA
|72
|27
|42
|3
|.391
|11
|6
|中日
|73
|27
|45
|1
|.375
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|73
|44
|28
|1
|.611
|-
|2
|西武
|78
|44
|32
|2
|.579
|2
|3
|日本ハム
|78
|45
|33
|0
|.577
|2
|4
|ロッテ
|71
|35
|33
|3
|.515
|7
|5
|オリックス
|75
|38
|36
|1
|.514
|7
|6
|楽天
|73
|27
|45
|1
|.375
|17