クロアチア代表のFWイゴール・マタノヴィッチが、幻のゴールについて言及した。

現地時間2日、FIFAワールドカップの決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で、クロアチアはポルトガル代表と対戦した。

実力国同士の対戦となった中、53分にクロアチアがイヴァン・ペリシッチのゴールで先制すると、ポルトガルは68分にPKをクリスティアーノ・ロナウドが決めて同点に。延長戦に入るかと思われた中、後半アディショナルタイム4分にゴンサロ・ラモスのゴールでポルトガルが勝ち越し。試合はそのまま終了するかと思われた中、アディショナルタイム13分にクロアチアがネットを揺らした。

一度はゴールが認められたが、このシーンではクロスをマタノヴィッチが触れた可能性があるとされ、その場合はマルコ・パシャリッチがオフサイドの判定に。VARチェックが行われた中、マタノヴィッチが触れたかどうかが非常に微妙な判定に。しかし、今大会の公式球にはコネクテッドボール技術が搭載されており、ボールの接触をセンサーが感知。マタノヴィッチが触れていたことが確認されたため、ゴールは取り消しとなり、そのまま試合が終了した。

4年前の「三笘の1ミリ」のような非常に微妙でセンシティブな判定だったが、テクノロジーにより解明されることに。当の本人であるマタノヴィッチも、試合後のインタビューでこの判定について言及し、接触した感触を認めた。

「正直に言うと、髪の毛にほんのわずかな接触を感じたような気がした。それで主審に『どうだった？』と尋ねた。自分でも触れたかどうか、100%の確信が持てなかった」

「そうしたら主審は、『ボールの中にチップが入っていて、接触があったことを確認したからオフサイドだ』と言っていた。それだけだ」

自身もどこか触れた感覚があった中で、テクノロジーが接触と判断。劇的な同点劇が一転、チームはラウンド32で敗退となった。マタノヴィッチは「まだこの試合を整理するのは難しい。僕たちはもっと良い結果になる価値があったと思うが、自分たちを誇りに思うこともできる」と、結果は悔しいものに終わったものの、パフォーマンスを誇りにしていると語った。

【動画】劇的結末…髪の毛のわずかな接触はテクノロジーが判定