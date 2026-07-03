







ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースは現地時間2日（日本時間3日）、本拠地ドジャー・スタジアムでサンディエゴ・パドレスと対戦。この日は人気漫画・アニメ『ONE PIECE』とのコラボイベント「ONE PIECE Night」が開催され、主人公モンキー・D・ルフィが始球式を務めた。



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試合開始前、麦わら帽子をかぶったルフィがグラウンドに姿を見せると、球場からは大きな歓声が上がった。



マウンドでは作品を象徴する“ゴムゴム”の世界観を取り入れたパフォーマンスを披露。豪快なモーションからボールを投じると、スタンドに詰めかけた観客を沸かせた。











『ONE PIECE』は尾田栄一郎氏による人気漫画で、1997年から「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載。コミックスの累計発行部数は世界トップクラスを誇り、アニメや映画、ゲームなど幅広いメディア展開でも世界中のファンを魅了している。



ルフィがメジャーリーグのマウンドに立つという夢のような演出に、球場は試合開始前から熱気に包まれた。野球と世界的人気作品が融合したエンターテインメントは、大きな注目を集めるイベントとなった。



























【動画】まさかの大暴投！ルフィの始球式シーンがこちら

MLBの公式Xより













Gomu Gomu Fastball!



Monkey D. Luffy threw out the first pitch on One Piece night at Dodger Stadium 🏴‍☠️

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