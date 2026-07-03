千葉ロッテマリーンズは、9月8日から10日にZOZOマリンスタジアムで開催する楽天戦を対象に、地域振興イベント「ALL FOR CHIBA」を開催することを発表した。

「ALL FOR CHIBA」は、千葉県の魅力を発信する地域連携イベントとして、千葉県のグルメや物産品の販売、地域PR、各種ふるまいを実施するほか、千葉県内のご当地キャラクターが来場予定。

9月9日の試合前には、一般社団法人Cheer & Dance Education（USAジャパン）の協力のもと、千葉ロッテマリーンズ公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」とともにダンスパフォーマンスを披露する、千葉県内の中学校・高等学校のダンス部、チア部、その他同好会を募集している。

対象は学校単位での応募となり、募集人数は最大500名を予定。当日は試合前の17時30分頃から約5分間、M☆Splash!!とともにスペシャルダンスパフォーマンスを披露する（楽曲は後日決定）。

さらに5回裏終了後には、氣志團の「One Night Carnival」に合わせたパフォーマンスも予定している。

イベント内容および応募方法などの詳細は球団公式サイトをご確認ください。

【拡大写真】ダンスパフォーマンスを行う様子

[caption id="attachment_272485" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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