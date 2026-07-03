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読売ジャイアンツの相澤白虎選手は3日、敵地・タマスタ筑後で行われた福岡ソフトバンクホークスとの三軍戦に「2番・中堅」で先発出場。初回に先制のソロホームランを放った。







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相澤は2022年育成ドラフト5位で桐蔭学園高から巨人に入団。長打力が魅力の4年目育成選手だ。











この日の試合では初回1死、ソフトバンク先発・張峻瑋（チャン・ジュンウェイ）投手が投じたストレートを完璧に捉えて、レフトスタンドへ弾丸ライナーで突き刺した。



アピールを続ける相澤だが、ここまでは三軍戦での出場が主となっており、ファームでも2試合の出場で打率.125と大苦戦。



まずは三軍戦で存在感を発揮し、二軍昇格、支配下登録へ突き進みたい。























【動画】心地よい弾道…！相澤白虎、レフトへの弾丸ライナーで猛アピール



DAZNベースボールより





🗣️おぉ～～～！！！



相澤白虎（あいざわ・はくと）

力強く振り抜き先制弾



⚾️ソフトバンク×巨人（三軍）

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【了】