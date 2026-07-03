







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのジェイソン・ボスラー選手は2日、敵地・横須賀スタジアムで行われたファーム・リーグ中地区10回戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「3番・一塁」で先発出場。ファーム第2号となるソロホームランを放った。







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7回、2点リードを許して迎えた第3打席。DeNA3番手の金渕光希投手が投じた3球目のスライダーを鋭く引っ張りこみ、右中間スタンドに運んだ。











アメリカ出身の32歳。サンフランシスコ・ジャイアンツ、シンシナティ・レッズ、シアトル・マリナーズを経て来日し、昨季は122試合に出場し13本塁打・58打点とチーム屈指の長距離砲として活躍した。



今季は開幕前に左脚を負傷したものの、4月7日に一軍初出場を果たし、翌日のDeNA戦では決勝打を放つなど好スタートを切った。



しかし、その後打率.203まで低迷し、6月5日に登録を抹消されファームで再調整中。ここまでファーム15試合の出場で打率.255となっている。



それでも、直近の出場5試合では3度目のマルチヒットを記録しこの間の打率は.389と、状態は上向きつつある。この一発でアピールを続け、一軍復帰を目指す。 試合はDeNAに1-9で敗れた。























【動画】いい角度でライトへ！ボスラー、この日2本目の長打は右中間への豪快弾

DAZNベースボールのXより













本日2本目の長打



ライトへいい角度で放り込んだ

ボスラー ファーム第2号ホームラン



⚾️DeNA×中日（ファーム）

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【了】