「したたかな人」と聞くと、計算高い、ずる賢い、怖い人といったネガティブな印象をもつ人も多いのではないでしょうか。しかし、「したたか」は本来、簡単には屈しない強さや粘り強さを表す言葉でもあります。つまり、したたかな人には悪い意味だけでなく、逆境に強い、冷静に行動できるといったよい面もあるのです。

本記事では、したたかな人の正しい意味や使い方、共通する特徴をわかりやすく解説します。

「したたか」の本来の意味

まずは、「したたか」という言葉の正しい意味を確認しておきましょう。「したたかな人」と聞くと悪い印象をもつ人もいますが、本来は必ずしもネガティブな言葉ではありません。

漢字で書くとどうなる?

「したたか」は、漢字で「強か」と書くのが一般的です。もともとは「強くしっかりしている様子」や「簡単にはへこたれない様子」をあらわす言葉でした。

たとえば、「したたかに生きる」「したたかな女性」などとつかわれる場合は、困難な状況でも柔軟に対応しながら、力強く生き抜く姿勢を意味します。この場合の「したたか」は、逆境に負けない強さや粘り強さを表す、前向きな意味合いの言葉です。

なお、「健か」と表記されることもあります。

「ずる賢い」は誤用なのか?

「したたか」を「ずる賢い」という意味でつかうのは、現在では誤用ではありません。

本来の「強くて簡単には屈しない」という意味から派生して、「抜け目なく立ち回る」「要領よく行動する」といった意味でもつかわれるようになりました。そのため、文脈によっては「計算高い」「油断ならない」「ずる賢い」といった、やや否定的なニュアンスを含むことがあります。

ただし、「したたか」は悪い意味だけの言葉ではありません。困難を乗り越える強さや、状況を冷静に見極めて賢く行動する力を評価する言葉としてつかわれることもあります。

つまり、「したたか」は褒め言葉にも悪口にもなり得る言葉です。どちらの意味で受け取られるかは、使われる場面や相手との関係性によって変わります。

したたかな人の特徴【良い意味】

「したたかな人」は、良い意味では芯が強く、困難な状況でも冷静に行動できる人を指します。ここでは、ポジティブな意味で使われる「したたかな人」の特徴を紹介します。

冷静に状況判断できる

したたかな人は、感情に流されず、冷静に状況を見極める力があります。目の前で起きている出来事だけでなく、その背景や今後の展開まで考えたうえで判断できるのが特徴です。

そのため、トラブルや予想外の出来事が起きても慌てにくく、状況に応じて適切に対応できます。周囲が動揺している場面でも落ち着いて行動できるため、頼りにされることも多いでしょう。

人との距離感をうまく保つことができる

したたかな人は、人との付き合い方が上手です。必要以上に相手に依存したり、反対に距離をとりすぎたりすることなく、状況に応じた適切な関係性を築けます。人間関係のトラブルに巻き込まれにくいので、良好な関係を長く維持することができます。

長期的な目線で行動できる

目先の利益や感情だけで判断しないことも、したたかな人の特徴です。将来的にどのような結果につながるかを考えながら行動するため、一時的な損失を受け入れることもできます。長期的な視点で物事をとらえられるため、自信をもって着実に目標へ近づいていけるのです。

機転が利く

したたかな人はその場の状況に応じた柔軟な対応ができます。想定外の出来事が起きても考え方を切り替え、最善の選択肢を見つけるのが得意です。固定観念にとらわれず臨機応変に行動できるため、周囲から頼りにされることも少なくありません。

合理的な判断ができる

したたかな人は、感情だけでなく事実や根拠を重視して判断できます。「何がもっとも効果的か」「どの選択が最善か」を冷静に考えられるため、無駄な労力や時間を避けやすいのが特徴です。

効率よく成果を出しやすいため、仕事では「判断力がある人」「要領がいい人」と評価されることもあります。ただし、合理性を重視しすぎると冷たい印象を与えることもあるため、周囲への配慮も大切です。

強い意志をもっている

したたかな人には、自分の目標や信念を貫く強さがあります。周囲の意見に流されすぎず、自分が大切だと思うことを軸に行動できるのが特徴です。

困難な状況でも簡単には諦めず、粘り強く努力を続けられるため、結果的に大きな成果につながることもあります。こうした芯の強さは、良い意味での「したたかさ」といえるでしょう。

したたかな人の特徴【悪い意味】

「したたかな人」は、悪い意味では計算高い人や、ずる賢く立ち回る人を指すことがあります。ここでは、ネガティブな意味で使われる「したたかな人」の特徴を紹介します。

相手によって立ち回り方を変える

したたかな人は、状況に応じて柔軟に行動を変えます。しかし、その姿勢が行きすぎると「相手によって態度を変える人」と見られてしまうことがあります。

たとえば、強い立場の人には愛想よく接する一方で、弱い立場の人には冷たい態度をとるなど、損得勘定で動きすぎていませんか? このような言動が目立つと、周囲から打算的な人、信用できない人という印象をもたれてしまいます。

本音をなかなか見せない

したたかな人は、自分の考えや感情を簡単にはおもてに出しません。相手との距離感を慎重に見定め、自分の弱みを知られるのを防ぐためでもありますが、周囲からするとなにを考えているのかわかりにくく、不信感につながる場合があります。親しくなっても本心が見えず、壁を感じさせることも少なくありません。

計算高い言動が目立つ

したたかな人は発言や行動のタイミングを慎重に見極めます。そのため、「この場では何を言えば得か」「誰と関われば有利か」を常に考えているように見えることも。本人に悪気がなくても、周囲からは計算高い人だと思われてしまうことも少なくありません。損得勘定が透けて見える言動が続くと、信頼を得にくくなる可能性があります。

周囲をうまくコントロールしようとする

人の心理を読むのが得意なしたたかな人は、その能力をつかって周囲を思いどおりに動かそうとしがち。直接的に指示を出すのではなく、言葉や態度で相手を誘導するのが特徴です。

相手の気持ちを考えた行動であれば問題ありませんが、自分に有利な状況をつくるために人を動かそうとすると、周囲から警戒される原因になります。

自分の利益を優先する

したたかさが過度になると、組織や周囲の利益よりも、自分の利益を優先するようになる傾向です。責任が重い仕事を避けたり、自分にとって得になる場面だけ積極的に関わったり…。このような行動が続くと、「都合のいいときだけ動く人」と見られ、周囲との信頼関係に悪影響を及ぼすことがあります。良い意味でのしたたかさを保つには、自分の利益だけでなく、相手や周囲への配慮も欠かせません。

悪い意味でしたたかな人への対処法

悪い意味でしたたかな人への対処法

悪い意味で「したたか」といわれる人が身近にいる場合、相手のペースに巻き込まれないことが大切です。ここでは、計算高い言動や自分本位な行動に振り回されないための対処法を紹介します。

自分の情報を話しすぎない

したたかな人のなかには、相手から得た情報を自分に有利な形で利用する人もいます。そのため、プライベートな話や悩み、職場での不満などを安易に話しすぎないよう注意しましょう。

必要以上に自分の情報を開示しなければ、弱みを握られたり、不利な立場に追い込まれたりするリスクを減らせます。相手との関係性が浅いうちは、話す内容を慎重に選ぶことが大切です。

振り回されない距離感を保つ

したたかな人は、人を動かすのが上手。しかし、相手のペースに合わせすぎると、いつの間にか自分の意思よりも相手の都合を優先してしまうことになりかねません。

無理な依頼はきちんと断る、必要以上に深く関わらないなど、適度な距離感を保ちながら付き合いましょう。相手に合わせすぎない姿勢をもつことで、振り回されにくくなります。

相手の言葉をうのみにしない

相手の発言を何でも信じるのではなく、内容を客観的に見る姿勢を忘れないようにしましょう。特に、自分だけに都合のいい話や、他人の悪口を含む話には注意が必要です。

「本当に事実なのか」「誰にとって都合のいい話なのか」を冷静に考えることで、相手の言葉に流されにくくなります。事実と意見を分けて判断すれば、不要なトラブルも避けやすいでしょう。

感情的にならず冷静に対応する

したたかな人に対して反発や不満を感じても、感情的に対抗するのは得策ではありません。怒りに任せて行動すると、かえって相手の思うつぼになってしまう場合も。問題が起きたときは感情を抑え、事実にもとづいて冷静に対応することを心掛けましょう。

周囲と状況共有する

ひとりで抱え込まず、信頼できる上司や同僚と情報を共有することも有効です。周囲と認識を一致させておけば、情報の行き違いや誤解を防げます。また、複数人で状況を把握しておくことは、不公平な扱いや理不尽な要求への対策にもなるでしょう。

良い意味でしたたかな人になるための方法

良い意味でしたたかな人になるための方法

良い意味で「したたかな人」になるには、冷静さや柔軟さをもちながら、周囲への配慮も忘れないことが大切です。ここでは、ポジティブな意味でしたたかな人になるための方法を紹介します。

自分の強みと弱みを理解する

したたかな人になるためには、まず自分自身を客観的に理解することが大切です。自分の得意なことや苦手なことがわかっていれば、強みを生かしながら、弱みを補う行動をとりやすくなります。

また、自分の特徴を把握しておくことで、無理をしすぎたり、不得意な場面で抱え込んだりすることも避けやすくなります。客観的な自己分析は、状況に応じた適切な判断にもつながるでしょう。

相手の立場を考えて行動する

したたかさは、自分の利益だけを追求することではありません。相手がなにを求めているのか、どのような状況におかれているのか考えながら行動することで、よりよい人間関係を築けます。みんなの利益を求めて行動することが、結果として自己の利益にもつながるのです。

必要な場面では自己主張する

周囲に合わせることも大切ですが、自分の意見をいうべき場面では、しっかり主張することも必要です。何でも受け入れているだけでは、自分の希望や考えが軽視されてしまう可能性があります。

ただし、一方的に意見を押し通すのではなく、相手を尊重しながら伝えることが大切です。相手の考えを受け止めつつ、自分の考えも適切に伝えられる人は、前向きな意味でのしたたかな人といえるでしょう。

考え方を柔軟に切り替える

状況の変化に合わせて考え方を切り替えられることも、したたかな人に近づくための大切な要素です。一度決めた方針に固執するのではなく、新しい情報や環境の変化を踏まえて判断することで、よりよい結果につながる場合があります。

柔軟な考え方ができるようになると、想定外の出来事にも落ち着いて対応しやすくなります。必要に応じて方針を見直す姿勢をもつことで、困難な状況でも前向きに行動できるでしょう。

正しい意味を理解して、周囲から好かれるしたたかな人になろう!

「したたか」という言葉にはネガティブなイメージをもたれることもありますが、本来は「強くたくましい」「柔軟に物事へ対応できる」といった前向きな意味をもっています。大切なのは、その能力を自分のためだけでなく、周囲との良好な関係づくりにも生かすこと。言葉の正しい意味を理解し、周囲から信頼されるしたたかな人を目指しましょう。