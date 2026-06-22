周りはガラガラなのにわざわざ隣にくる…。そんなトナラーに困惑したことはありませんか? 本記事では、トナラーの特徴や心理をシーン別にひもときながら、「なぜこんなに気になるのか?」という不快を感じる側の感覚にも迫ります。

トナラーってどんな人?

まずは語句の確認から

トナラーとは、周囲に十分な空きがあるにもかかわらず、他人の隣や近くを選ぶ人を指す俗称です。たとえば、駐車場でほかにも空きスペースがあるのに隣に車を止めたり、席が空いている電車内でわざわざ隣に座ったりする行動が代表的です。

本人に悪気があるとは限りませんが、一定の距離を保ちたい人にとっては、不快感や戸惑いにつながることがあります。

トナラーが気になる“された側”の心理

トナラーがいるとどんな気持ちになるのでしょう

「トナラーがいや」「トナラーを避けたい」という気持ちは、なぜ生まれるのでしょうか。ここでは、トナラーに遭遇した側の心理を解説します。

意図が読めないことが不快に感じる

人は、相手の行動理由がわかると安心しやすいものです。しかしトナラーの場合、「なぜわざわざ隣や近くを選んだのか」がわかりません。

理由が見えない状況では警戒心が生まれやすく、「なにか意図があるのでは?」と余計な想像をしてしまうこともあります。こうした行動の不透明さが、不快感につながる要因のひとつです。

疲れているときほどトナラーが気になる

仕事帰りや人混みで疲れているときは、ひとりで静かに過ごしたい気持ちが強くなりやすいものです。そんな状態で隣や近くに人がくると、普段以上にストレスを感じることがあります。

精神的な余裕があるときは気にならない行動でも、疲労がたまっているときは過敏に反応してしまうこともあるでしょう。トナラーへの嫌悪感は、相手の行動だけでなく、自分のコンディションにも左右されます。

なぜ隣にくる? トナラーの心理【駐車場編】

駐車場でのトナラーの行動を解説

広い駐車場で、ほかにも空きスペースがあるのに隣に車を止められると、不思議に感じる人は少なくありません。しかし、その背景には本人なりの理由が隠れていることがあります。ここでは、駐車場で見られるトナラー行動の代表的な心理を見ていきましょう。

目印がほしい

広い駐車場では、自分の車を止めた位置がわからなくなることがあります。そこで、ほかの車を目印として利用し、駐車した場所を覚えやすくしようとする人もいます。

特に大型商業施設やイベント会場などでは、似たような区画が続くため、目印を求める心理が働きやすいです。目立つ色の車や車体が大きい車、自分の車と同じ色・形の車など、覚えやすい車の隣に駐車しようとする行動は、本人にとっては利便性を高める工夫のひとつといえます。

「ここなら安全そう」という安心感

すでに車が止まっている場所を見ると、「問題なく利用できるスペースなのだろう」と安心する人もいます。駐車が苦手な場合や、はじめて利用する施設では、ほかの車の存在が判断材料になることがあります。

また、防犯面でも、完全に離れた場所より人の気配がある場所のほうが安心できると考える人もいるでしょう。その結果、あえてほかの車の近くを選ぶ行動につながることがあります。

車好きゆえの好奇心

めずらしい車種やカスタマイズされた車を見つけると、つい近くで見たくなる人もいます。車好きにとって、駐車場はさまざまな車を見られる場所でもあるため、興味のある車の隣や近くを選ぶことがあるのだとか。

相手に迷惑をかけるつもりはなくても、距離を取って駐車したい人からすると、不快に感じられることもあるでしょう。

なぜ隣にくる? トナラーの心理【電車・店舗・トイレ編】

トナラーは駐車場だけでなく、電車の座席や飲食店、さらには空いているトイレでも見られることがあります。こうした行動の背景には、本人なりの安心感や習慣、無意識の心理が関係している場合があります。

距離感のちがい

人によって、快適だと感じる距離感は異なります。初対面の相手とは十分な間隔を空けたい人もいれば、近くに人がいてもあまり気にならない人もいます。

トナラーと呼ばれる人のなかには、そもそもパーソナルスペースへの意識が低いタイプの人もいるでしょう。そのため本人は普通に行動しているつもりでも、相手には「なぜ隣に?」と受け取られてしまうのです。

定位置へのこだわり

電車や店舗、トイレなどでは、いつも同じ場所を選ぶ習慣がある人もいます。乗り換えに便利な車両、出入りしやすい席、利用し慣れたトイレの個室、「右から2番目が落ち着く」といったように、自分なりの定位置が決まっているケースです。

その場所の隣にたまたま誰かがいても、「自分のいつもの場所」として気にせず利用していることがあります。「誰かの隣を選んでいる」という意識よりも、自分の習慣やこだわりを優先している行動といえるでしょう。

無意識の同調行動

人には、周囲の行動を参考にする心理があります。空いている店舗で先客の近くの席を選んだり、電車で人が座っている列に自然と座ったりするのもその一例です。

誰かが選んでいる場所を見ると、「そこが利用しやすいのだろう」「その場所なら問題なさそう」と無意識に判断することがあります。本人に特別な意図はなく、周囲に合わせる心理が働いている場合があります。

より安全な人を選んでいる

知らない人ばかりの空間では、無意識に「安心できそうな人」の近くを選ぶことがあります。穏やかな雰囲気の人や、周囲に迷惑をかけなさそうな人のそばは心理的な安全を感じやすいためです。特に夜間の電車内や人の少ない施設では、この傾向が強くなることがあります。

トナラーへの対処法

トナラーに出会ったらどうすればいいのでしょう

トナラーに遭遇したら、どのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、トナラーが気になるときの対処法をご紹介します。

気になるなら移動する

電車や飲食店など、席を移動できる場所なら、無理に我慢する必要はありません。「気にしすぎかもしれない」と考えてストレスを抱えるより、自分が快適に過ごせる場所へ移ったほうが気持ちは楽になります。

相手の位置を変えることは難しくても、自分の位置を変えることならすぐにできます。不快感が強いときは、我慢しすぎず移動を選びましょう。

体の向きを変える

電車や飲食店などの席では、相手が視界に入りにくいように体の向きを少し変えるだけでも、圧迫感をやわらげられることがあります。

スマートフォンや本に視線を向けるなど、意識を別のものに集中するのもひとつの方法です。距離を変えられない場合でも、相手の存在を意識しすぎない工夫によって、ストレスを軽減できることがあります。

“トナラー回避席”を選ぶ

トナラーが気になりやすい人は、最初から席選びを工夫してみましょう。たとえば、壁際や端の席、出入り口から少し離れた場所は、隣に人が来にくい傾向があります。

駐車場なら、建物の出入り口から少し離れたエリアや、ほかの車との距離を取りやすい場所を選ぶのもひとつの方法です。完全に防ぐことは難しくても、遭遇する確率を下げることはできます。

自分への悪意と思わない

トナラーに遭遇すると、「わざとなのでは?」「いやがらせをされているのでは?」と感じることがあります。しかし実際には、目印にしたい、習慣で選んでいる、安全を確保したいなど、本人なりの理由がある場合もあります。

すべてを悪意と結びつけないようにすると、気持ちが少し楽になるでしょう。相手の行動を必要以上に深読みしないことも、トナラーへのストレスを減らすポイントです。

あなたも無自覚なトナラーになっていませんか?

実はお互い様かもしれません

トナラーは迷惑な存在として語られがちですが、実は自分自身も無意識に同じような行動をしている可能性があります。

たとえば、駐車しやすそうな場所を選んだり、人がいる席の近くに座ったり、空いているトイレでいつも使い慣れた個室を選んだりすることは、多くの人にとって自然な行動です。本人に悪気がなくても、相手からは「なぜわざわざ隣に?」と思われているかもしれません。

大切なのは、相手との距離感に少し配慮することです。周囲に十分な空きがある場合は、あえて間隔を空けるだけでも、相手に余計なストレスを与えにくくなります。

「自分は大丈夫」と思い込まず、自分の行動を少し振り返ることで、周囲への思いやりにつなげていきましょう。