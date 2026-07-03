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2026.07.03 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 0 0 3 0
ヤクルト 0 0 0 1 0
  • OUT

    1番 勝又 温史 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 尾形 崇斗 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 高橋 奎二 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 中村 悠平 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 Ｊ・オスナ 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    8番 宮下 朝陽 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 梶原 昂希 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    6番 松尾 汐恩 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 岩田 幸宏 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 増田 珠 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 赤羽 由紘 ライトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 勝又 温史 サードゴロ 1アウト

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