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1番 勝又 温史 センターヒット ランナー：1塁
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9番 尾形 崇斗 レフトフライ 1アウト
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8番 高橋 奎二 見逃し三振 3アウト
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7番 中村 悠平 ショートゴロ 2アウト
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6番 Ｊ・オスナ 見逃し三振 1アウト
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8番 宮下 朝陽 空振り三振 3アウト
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7番 梶原 昂希 見逃し三振 2アウト
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6番 松尾 汐恩 ショートゴロ 1アウト ランナー：1塁
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5番 宮﨑 敏郎 ライトヒット ランナー：1塁
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5番 岩田 幸宏 見逃し三振 3アウト
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4番 増田 珠 ライトフライ 2アウト
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3番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1、2塁
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2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1塁
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1番 赤羽 由紘 ライトファウルフライ 1アウト
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4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトフライ 3アウト
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3番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1塁
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2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト
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1番 勝又 温史 サードゴロ 1アウト
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